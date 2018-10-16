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11:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» определился с потенциальной заменой Почеттино

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» определилась с выбором на пост главного тренера команды в случае ухода из клуба нынешнего рулевого Маурисио Почеттино.

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Источник: Reuters

По информации The Telegraph, главным претендентом на место аргентинского специалиста является наставник «Борнмута» Эдди Хау, хорошо зарекомендовавший себя по работе в клубе. Английский тренер работает с командой с 2012 года и за это время сумел впервые в истории вывести её в Премьер-лигу и закрепиться в ней. После восьми туров нынешнего сезона «вишни» занимают шестое место в турнирной таблице первенства.

Минувшим летом на Почеттино всерьёз нацелился мадридский «Реал», однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви отказался расставаться с тренером. «Сливочные» сохраняют интерес к специалисту. Также видеть аргентинца у руля своей команды хочет руководство «Манчестер Юнайтед», которое видит в нём преемника Жозе Моуринью.

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