«Тоттенхэм» определился с потенциальной заменой Почеттино

По информации The Telegraph, главным претендентом на место аргентинского специалиста является наставник «Борнмута» Эдди Хау, хорошо зарекомендовавший себя по работе в клубе. Английский тренер работает с командой с 2012 года и за это время сумел впервые в истории вывести её в Премьер-лигу и закрепиться в ней. После восьми туров нынешнего сезона «вишни» занимают шестое место в турнирной таблице первенства.



Минувшим летом на Почеттино всерьёз нацелился мадридский «Реал», однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви отказался расставаться с тренером. «Сливочные» сохраняют интерес к специалисту. Также видеть аргентинца у руля своей команды хочет руководство «Манчестер Юнайтед», которое видит в нём преемника Жозе Моуринью.