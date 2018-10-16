Салах, ван Дейк и Милнер успеют восстановиться в матчу с «Хаддерсфилдом»

Как сообщает Metro, защитник Вирджил ван Дейк и полузащитники Джеймс Милнер и Мохамед Салах успеют восстановиться от своих повреждений и, скорее всего, помогут красным в ближайшей игре.



Напомним, ван Дейк и Салах травмировались во время перерыва на международные матчи, пока находились в расположении сборных Нидерландов и Египта соответственно. В свою очередь, Милнер получил повреждение в игре с «Манчестер Сити» в восьмом туре чемпионата (0:0).



Матч «Хаддерсфилд» — «Ливерпуль» состоится в субботу, 20 октября, на стадионе «Джон Смит» в Хаддерсфилде, начало — в 19:30 мск.