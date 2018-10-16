СМИ: Ибрагимович раздумывает над предложением «Милана»
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Шведский нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раздумывает над предложением итальянского «Милана», сообщает Football Italia.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Шведский нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович раздумывает над предложением итальянского «Милана», сообщает Football Italia.
Ранее в октябре агент футболиста Мино Райола заявил, что Ибрагимович готов вести переговоры с «Миланом».
По сообщению источника, заработная плата игрока не является препятствием для «Милана», но директор «россонери» Леонардо дал понять, что основными форвардами команды являются Гонсало Игуаин и Патрик Кутроне. Ибрагимович, в случае подписания контракта, получит роль запасного игрока, именно по этой причине 37-летний форвард раздумывает над предложением «Милана».
Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010—2012 годах, проведя в общей сложности 85 игр и забив 56 мячей. В составе «россонери» форвард выиграл чемпионат и Суперкубок Италии. В марте этого года Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси», играющий в Главной лиге США и Канады (MLS). Контракт игрока с американским клубом рассчитан до конца 2020 года, а его трансферная стоимость, согласно порталу transfermarkt.com, составляет четыре миллиона евро.