«Мы же казахи». Эксперт оценил последствия возможного сокращения легионеров
Для того, чтобы повысить уровень мастерства воспитанников казахстанского футбола, все чаще поднимается вопрос о ужесточении в чемпионате Казахстана лимита на легионеров.
Для того, чтобы повысить уровень мастерства воспитанников казахстанского футбола, все чаще поднимается вопрос о ужесточении в чемпионате Казахстана лимита на легионеров.
Своим мнением на этот счет со Sports.kz поделился известный футбольный специалист Владимир Гулямхайдаров.
— На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Ну, уменьшим мы количество легионеров, и будут у нас больше играть свои воспитанники, — это, конечно, хорошо, так как