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17:20 (мск), источник: Sports.kz

«Мы же казахи». Эксперт оценил последствия возможного сокращения легионеров

Для того, чтобы повысить уровень мастерства воспитанников казахстанского футбола, все чаще поднимается вопрос о ужесточении в чемпионате Казахстана лимита на легионеров.

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Источник: Sports.kz

Своим мнением на этот счет со Sports.kz поделился известный футбольный специалист Владимир Гулямхайдаров.

— На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Ну, уменьшим мы количество легионеров, и будут у нас больше играть свои воспитанники, — это, конечно, хорошо, так как где-то они повысят свое мастерство. Я думаю, нам нужно улучшать работу в детских школах и спортивных интернатах, потому что это все базовая ступень. В советское время для того, чтобы ты мог попасть в команду мастеров, с тебя должно было семь потов сойти, а сейчас это все делается искусственно. У нас должна быть своя система футбола, — мы ведь казахи, и у нас она всегда была. А если бы ее не было, то Ордабаевым и Сегизбаевым неоткуда было бы взяться. Игроки должны быть технически оснащены и функционально подготовлены. Если в чемпионате Казахстана будет больше играть наших футболистов, — это, конечно, даст какой-то результат, но не тот, на который мы рассчитываем. С другой стороны, если бы у нас были свои игроки хорошего уровня, то мы бы не приглашали легионеров. Необходимо готовить всесторонне развитых ребят, особенно в плане технической оснащенности, так как это все приходит с годами, а физику можно заложить в более короткие сроки. Техника — это основа, хотя без должной функциональной подготовки и она пропадет через 20−30 минут, — считает известный в прошлом футболист и тренер.

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