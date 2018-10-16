Арда Туран оштрафован на 370 тысяч евро за драку в ночном клубе

Источник: AFP 2018

Ранее сообщалось, что Туран, выступающий за «Истанбул Башакшехир» на правах аренды из испанской «Барселоны», подрался с Беркаем и сломал ему нос. Конфликт якобы произошел из-за слов, сказанных Тураном в адрес жены Беркая. Певец предложил Турану «поговорить по-мужски», в результате чего футболист ударил его, сломав нос.

«15 октября совет директоров клуба провел внеочередное заседание, в которое был включен один пункт повестки по футболисту команды Турану. Действия, совершенные им во время трехдневного отпуска из-за матчей сборных, о которых писали СМИ, несовместимы с этическим и профессиональным поведением. После того, как дело приняло судебный характер, клуб принял решение оштрафовать Турана на 2 миллиона 500 тысяч турецких лир (около 370 тысяч евро)», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

«Футболист продолжит исполнять свои профессиональные обязанности до вынесения судебного решения», — отмечается в пресс-релизе.