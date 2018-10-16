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16:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Футбольная ассоциация Англии обвинила Моуринью в использовании мата после победы над «Ньюкаслом»

Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в использовании нецензурных выражений.

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Источник: Reuters

Португальский специалист выругался матом после волевой победы над «Ньюкаслом» в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:2).

Во время загрузки произошла ошибка.

— Утверждается, что он употребил оскорбительные выражения, что было зафиксировано в кадре, — приводит Sky Sports отрывок из заявления ФА.

Моуринью должен ответить на обвинения до 19 октября.

После восьми туров «МЮ» занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков.

Манчестер Юнайтед 3:2
Первый тайм: 0:2
Ньюкасл Юнайтед
6.10.2018, 19:30 Зрители: 74519 основной раунд: 8-й тур Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Рафаэль Бенитес
Голы
70′ Хуан Мануэль Мата 8
76′ Антони Марсьяль (П. Погба) 11
90′ Алексис Санчес (Э. Янг) 7
15 Кенеди (А. Перес) 7′
13 Йосинори Муто (Дж. Шелви) 10′
Составы
Давид де Хеа 1
Эшли Янг 18
45+2′ Люк Шоу 23
Крис Смоллинг 12
63′ Поль Погба 6
Неманья Матич 31
Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
45′ Скотт Мактоминэй 39
Маруан Феллаини 27
19′ Эрик Байи 3
Хуан Мануэль Мата 8
67′ Маркус Рэшфорд 10
Алексис Санчес 7
12 Мартин Дубравка
22 ДеАндре Йедлин
19 Хавьер Манкильо
6 Джамал Ласкеллес
18 Федерико Фернандес
11 Мэтт Ритчи 58′
8 Джонджо Шелви
10 Мохамед Диаме 69′
15 Кенеди 68′
7 Джейкоб Мерфи
17 Айосе Перес 88′
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу
13 Йосинори Муто 78′
30 Кристиан Атсу
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 8
10 Угловые 6
16 Фолы 8
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энтони Тэйлор (Англия)
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