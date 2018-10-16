Футбольная ассоциация Англии обвинила Моуринью в использовании мата после победы над «Ньюкаслом»

Источник: Reuters

Португальский специалист выругался матом после волевой победы над «Ньюкаслом» в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:2).

— Утверждается, что он употребил оскорбительные выражения, что было зафиксировано в кадре, — приводит Sky Sports отрывок из заявления ФА.

Моуринью должен ответить на обвинения до 19 октября.