Футбольная ассоциация Англии обвинила Моуринью в использовании мата после победы над «Ньюкаслом»
Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в использовании нецензурных выражений.
Футбольная ассоциация Англии обвинила главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в использовании нецензурных выражений.
Португальский специалист выругался матом после волевой победы над «Ньюкаслом» в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:2).
— Утверждается, что он употребил оскорбительные выражения, что было зафиксировано в кадре, — приводит Sky Sports отрывок из заявления ФА.
Моуринью должен ответить на обвинения до 19 октября.
После восьми туров «МЮ» занимает 8-е место в чемпионате Англии, имея в активе 13 очков.
|Манчестер Юнайтед
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3:2
Первый тайм: 0:2
|Ньюкасл Юнайтед
|Жозе Моуринью
|Рафаэль Бенитес
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|13
|10
|Удары в створ
|8
|10
|Угловые
|6
|16
|Фолы
|8
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Энтони Тэйлор (Англия)