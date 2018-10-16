Капелло назвал игрока, которого необходимо купить «Реалу»
Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что мадридский клуб должен приобрести нападающего «Интера» Мауро Икарди.
Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что мадридский клуб должен приобрести нападающего «Интера» Мауро Икарди.
— Я — поклонник Икарди, он мне нравится, — цитирует Капелло Diario AS. — «Реал» должен сделать его приоритетным подписанием. Он похож на Криштиану Роналду и смертельно опасен в штрафной.
В текущем сезоне Икарди провел 8 матчей за «Интер», забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.