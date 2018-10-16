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16:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Капелло назвал игрока, которого необходимо купить «Реалу»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что мадридский клуб должен приобрести нападающего «Интера» Мауро Икарди.

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Источник: AP 2018

— Я — поклонник Икарди, он мне нравится, — цитирует Капелло Diario AS. — «Реал» должен сделать его приоритетным подписанием. Он похож на Криштиану Роналду и смертельно опасен в штрафной.

В текущем сезоне Икарди провел 8 матчей за «Интер», забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи.

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