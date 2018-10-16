Болельщики «Ювентуса» намерены бойкотировать матч с «Миланом»

По информации источника, данное решение было принято фанатами клуба в связи с завышенными ценами на билеты. Стоимость одного билета в гостевой сектор обойдётся болельщикам «Ювентуса» в 75. Отмечается, что бойкотировать встречу намерены сразу несколько фанатских объединений туринского клуба.