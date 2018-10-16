Болельщики «Ювентуса» намерены бойкотировать матч с «Миланом»
Болельщики туринского «Ювентуса» намерены бойкотировать гостевой матч 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом», сообщает Tuttosport.
Болельщики туринского «Ювентуса» намерены бойкотировать гостевой матч 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом», сообщает Tuttosport.
По информации источника, данное решение было принято фанатами клуба в связи с завышенными ценами на билеты. Стоимость одного билета в гостевой сектор обойдётся болельщикам «Ювентуса» в 75. Отмечается, что бойкотировать встречу намерены сразу несколько фанатских объединений туринского клуба.
После 8 туров чемпионата Италии «Ювентус» имеет в активе 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Милан» (12), имеющий одну игру в запасе, располагается на 10-й строчке. Встреча команд состоится 11 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало матча — в 22:30 мск.