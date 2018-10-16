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19:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Ювентуса» намерены бойкотировать матч с «Миланом»

Болельщики туринского «Ювентуса» намерены бойкотировать гостевой матч 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом», сообщает Tuttosport.

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Источник: Reuters

По информации источника, данное решение было принято фанатами клуба в связи с завышенными ценами на билеты. Стоимость одного билета в гостевой сектор обойдётся болельщикам «Ювентуса» в 75. Отмечается, что бойкотировать встречу намерены сразу несколько фанатских объединений туринского клуба.

После 8 туров чемпионата Италии «Ювентус» имеет в активе 24 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Милан» (12), имеющий одну игру в запасе, располагается на 10-й строчке. Встреча команд состоится 11 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало матча — в 22:30 мск.

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