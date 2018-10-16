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22:12 (мск), источник: Р-Спорт

Адвокат Роналду провел встречу со следователями по делу об изнасиловании

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Адвокат форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Питер Кристиансен провел встречу со следователями. По мнению юриста, нападающего «Старой Синьоры» оправдают по делу об изнасиловании.

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Источник: AFP 2018

«Я доволен и уверен в том, что видел», — приводит слова Кристиансена Correio da Manha, который уверен, что его клиент будет признан невиновным.

По данным немецкого журнала Spiegel, с обвинениями в адрес португальца выступила американка по имени Кэтрин Майорга. В 2017 году издание уже сообщало о том, что Роналду подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году. Утверждалось, что в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений.

Позднее адвокат Майорги Лесли Стовалл заявил, что с ним связалась еще одна женщина, якобы изнасилованная Роналду. Он отказался назвать имя женщины, которая, как и Майорга, является американкой, но сказал, что передаст сведения полиции Лас-Вегаса.

Американка обвинила Роналду в изнасиловании
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30 сентября© Ньюстюб
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