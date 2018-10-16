Адвокат Роналду провел встречу со следователями по делу об изнасиловании

«Я доволен и уверен в том, что видел», — приводит слова Кристиансена Correio da Manha, который уверен, что его клиент будет признан невиновным.

По данным немецкого журнала Spiegel, с обвинениями в адрес португальца выступила американка по имени Кэтрин Майорга. В 2017 году издание уже сообщало о том, что Роналду подозревается в изнасиловании девушки в 2009 году. Утверждалось, что в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей 375 тысяч долларов. По условиям внесудебного соглашения стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений.