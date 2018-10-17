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13:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» отреклась от Роналдиньо

Причиной разрыва отношений стали политические разногласия.

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Источник: Reuters

«Барселона» прекратила сотрудничество с бывшим нападающим команды Роналдиньо, который являлся послом каталонского клуба на официальных мероприятиях. Об этом сообщает Eurosport.

Причиной разрыва отношений стали политические разногласия. Руководство «сине-гранатовых» обеспокоено тем, что Роналдиньо публично поддерживает кандидата в президенты Бразилии от социал-либеральной партии Жаира Болсонару. Взгляды и убеждения политика пронизаны идеями мизогинии и расизма, что резко противоречит позиции испанского клуба.

Теперь Роналдиньо запрещено представлять «Барселону» на спонсорских и клубных мероприятиях, выступать в «сине-гранатовом» джерси на Кубке легенд. Бразилец выступал за «сине-гранатовых» с 2003 по 2008 год. В составе каталонцев он выиграл Лигу чемпионов, а также стал двукратным чемпионом Испании и столько же раз завоевывал Кубок страны. Роналдиньо завершил карьеру в 2015 году в бразильском «Флуминенсе», а в 2005-м стал обладателем «Золотого мяча».

После первого круга президентской гонки Болсонару набрал 46 процента голосов избирателей. Он продвигает политику популизма с ярко выраженным правым уклоном, что ставит под угрозу развитие демократического строя в Бразилии.

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