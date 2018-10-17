Дзанетти: Беларусь можно назвать футбольной страной

— Впервые я был в Минске десять лет назад на товарищеской встрече Беларуси и Аргентины. Очень тяжелая игра — закончили со счетом 0:0. Белорусы тогда слишком хотели победить. Сегодня Минск заново потряс меня чистотой и красотой. А еще Беларусь немного напомнила Аргентину, как бы странно это ни звучало. Здесь точно так же, как и на моей родине, много зелени. Bella Belarus!
За последние годы белорусский футбол здорово вырос. Мне кажется, вас можно назвать футбольной страной. Одна команда участвует в квалификационном раунде Лиги чемпионов, сборная борется в Лиге наций. И сейчас я приехал в Минск от «Интер Академии», чтобы оказать поддержку белорусскому футболу. Планируем подготовить местных тренеров и поделиться с «ФШМ-Минск» методикой, по которой работает «Интер», — рассказал аргентинец в беседе с корреспондентом sport.tut.by.