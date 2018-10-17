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13:42 (мск), источник: Прессбол

Дзанетти: Беларусь можно назвать футбольной страной

Бывший игрок миланского «Интера» Хавьер Дзанетти, который прилетел в Минск, чтобы сегодня открыть первую в Беларуси футбольную школу легендарного клуба — «Интер Академию ФШМ Минск», поделился первыми впечатлениями о нашей стране и ее столице.

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Источник: Reuters

— Впервые я был в Минске десять лет назад на товарищеской встрече Беларуси и Аргентины. Очень тяжелая игра — закончили со счетом 0:0. Белорусы тогда слишком хотели победить. Сегодня Минск заново потряс меня чистотой и красотой. А еще Беларусь немного напомнила Аргентину, как бы странно это ни звучало. Здесь точно так же, как и на моей родине, много зелени. Bella Belarus!

За последние годы белорусский футбол здорово вырос. Мне кажется, вас можно назвать футбольной страной. Одна команда участвует в квалификационном раунде Лиги чемпионов, сборная борется в Лиге наций. И сейчас я приехал в Минск от «Интер Академии», чтобы оказать поддержку белорусскому футболу. Планируем подготовить местных тренеров и поделиться с «ФШМ-Минск» методикой, по которой работает «Интер», — рассказал аргентинец в беседе с корреспондентом sport.tut.by.

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