Бизнесмен Хан отозвал свою заявку на покупку «Уэмбли» за 600 млн фунтов
ЛОНДОН, 17 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Владелец футбольного клуба «Фулхэм»,
ЛОНДОН, 17 окт — РИА Новости, Наталья Копылова. Владелец футбольного клуба «Фулхэм»,
«Шахид Хан уведомил нас сегодня, что он отзывает свою заявку на покупку стадиона — и мы полностью уважаем это решение», — отмечает FA, которая ранее в этом году одобрила указанную заявку.
По данным FA, отказ бизнесмена от сделки был связан с тем, что он не получил должной поддержки от футбольного сообщества.
Хан, владеющий также командой Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Джэксонвилл Джагуарс», вел переговоры с FA о приобретении арены с апреля.
Согласно условиям предполагавшейся сделки, Хану не разрешалось использовать стадион в качестве залога для получения займа. Также, если он впоследствии продал бы «Уэмбли» дороже, чем приобрел, то FA имела бы право на часть прибыли.
Новый «Уэмбли», вмещающий около 90 тысяч человек, был построен на месте старой арены, открытие стадиона состоялось в 2007 году.