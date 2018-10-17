Бизнесмен Хан отозвал свою заявку на покупку «Уэмбли» за 600 млн фунтов

Источник: РИА "Новости"

«Шахид Хан уведомил нас сегодня, что он отзывает свою заявку на покупку стадиона — и мы полностью уважаем это решение», — отмечает FA, которая ранее в этом году одобрила указанную заявку.

По данным FA, отказ бизнесмена от сделки был связан с тем, что он не получил должной поддержки от футбольного сообщества.

Хан, владеющий также командой Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) «Джэксонвилл Джагуарс», вел переговоры с FA о приобретении арены с апреля.

Согласно условиям предполагавшейся сделки, Хану не разрешалось использовать стадион в качестве залога для получения займа. Также, если он впоследствии продал бы «Уэмбли» дороже, чем приобрел, то FA имела бы право на часть прибыли.