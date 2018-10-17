Болт отказался от предложения мальтийского клуба

Источник: AP 2018

Ранее стало известно, что управляющий директор «Валлетты», являющейся действующим и 24-кратным чемпионом Мальты, Жасстон Слимен заявил, что клуб надеется подписать контракт с Болтом, чтобы тот смог принять участие в матче за Суперкубок страны 13 декабря против «Бальцана».

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«К Усэйну как к футболисту существует огромный интерес. С нами регулярно пытаются вступить в переговоры. Могу подтвердить, что у Усэйна нет желания воспользоваться данным предложением на Мальте», — сказал Симс, которого цитирует ESPN.

Слимен, в свою очередь, заявил: «Мы желаем Усэйну Болту всего наилучшего в его футбольной карьере. Предложение “Валлетты” всегда остается в силе».