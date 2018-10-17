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19:01 (мск), источник: Р-Спорт

Болт отказался от предложения мальтийского клуба

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт отказался от предложения мальтийского футбольного клуба «Валлетта» заключить с ним двухлетний контракт, сообщил агент спортсмена Рики Симс.

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Источник: AP 2018

Ранее стало известно, что управляющий директор «Валлетты», являющейся действующим и 24-кратным чемпионом Мальты, Жасстон Слимен заявил, что клуб надеется подписать контракт с Болтом, чтобы тот смог принять участие в матче за Суперкубок страны 13 декабря против «Бальцана».

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«К Усэйну как к футболисту существует огромный интерес. С нами регулярно пытаются вступить в переговоры. Могу подтвердить, что у Усэйна нет желания воспользоваться данным предложением на Мальте», — сказал Симс, которого цитирует ESPN.

Слимен, в свою очередь, заявил: «Мы желаем Усэйну Болту всего наилучшего в его футбольной карьере. Предложение “Валлетты” всегда остается в силе».

Болт, завершивший карьеру в легкой атлетике после окончания чемпионата мира-2017, неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в профессиональном футболе. На прошлой неделе Болт забил два гола в товарищеском матче за футбольный клуб «Сентрал Кост Маринерс», однако австралийская команда до сих пор не предложила 32-летнему ямайцу контракт.

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