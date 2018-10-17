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19:34 (мск), источник: Чемпионат.com

В Иране вновь запретят женщинам посещать футбольные матчи

Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери высказался против присутствия женщин на футбольных матчах.

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Источник: РИА "Новости"

16 октября на стадионе «Азади» в Тегеране состоялась товарищеская встреча между национальными сборными Ирана и Боливии (2:1). Данный матч посетили около 100 иранских болельщиц.

«Я выступаю против присутствия женщин на стадионах. Мы — мусульманское государство. Когда женщина идёт на стадион и видит там полуобнажённых мужчин в спортивной форме, это непременно приведёт её к греху. Если женщины вновь появятся на стадионах, я прикажу Тегеранскому прокурору действовать», — приводит слова Монтазери Besoccer.

Запрет на посещение матчей для женщин действовал в Иране с 1979 года. Минувшим летом президент Ирана Хасан Роухани официально разрешил иранским болельщицам посещать футбольные стадионы.

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