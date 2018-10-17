В Иране вновь запретят женщинам посещать футбольные матчи
Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери высказался против присутствия женщин на футбольных матчах.
Генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери высказался против присутствия женщин на футбольных матчах.
16 октября на стадионе «Азади» в Тегеране состоялась товарищеская встреча между национальными сборными Ирана и Боливии (2:1). Данный матч посетили около 100 иранских болельщиц.
«Я выступаю против присутствия женщин на стадионах. Мы — мусульманское государство. Когда женщина идёт на стадион и видит там полуобнажённых мужчин в спортивной форме, это непременно приведёт её к греху. Если женщины вновь появятся на стадионах, я прикажу Тегеранскому прокурору действовать», — приводит слова Монтазери Besoccer.
Запрет на посещение матчей для женщин действовал в Иране с 1979 года. Минувшим летом президент Ирана Хасан Роухани официально разрешил иранским болельщицам посещать футбольные стадионы.