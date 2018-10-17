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20:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Модрич: Никогда не буду играть вместе с Месси

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о нападающем «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионеле Месси.

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Источник: Reuters

«Я играю против Месси, а не с ним. Очевидно, Лионель — один из лучших футболистов в истории, но я никогда не буду играть вместе с ним», — приводит слова Модрича France Football.

«Барселона» и мадридский «Реал» проведут матч в рамках 10-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 28 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало игры — в 18:15 мск.

После 8 туров мадридский «Реал» имеет в активе 14 очков и располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (15) находится на 2-м месте таблицы. Первую строчку занимает «Севилья» (16).

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