Модрич: Никогда не буду играть вместе с Месси
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о нападающем «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионеле Месси.
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о нападающем «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионеле Месси.
«Я играю против Месси, а не с ним. Очевидно, Лионель — один из лучших футболистов в истории, но я никогда не буду играть вместе с ним», — приводит слова Модрича France Football.
«Барселона» и мадридский «Реал» проведут матч в рамках 10-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 28 октября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало игры — в 18:15 мск.
После 8 туров мадридский «Реал» имеет в активе 14 очков и располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» (15) находится на 2-м месте таблицы. Первую строчку занимает «Севилья» (16).