СМИ: «Ювентус» хочет приобрести Хамеса Родригеса за 70 миллионов евро
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в «Ювентусе».
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в «Ювентусе».
По информации AS, туринцы хотят выкупить 27-летнего хавбека сборной Колумбии у мадридского клуба летом следующего года за 70 миллионов евро. Вероятность сделки очень высока, так как спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи находится в хороших отношениях с агентом Родригеса Жорже Мендешем.
Игрок перешел в «Баварию» прошлым летом на правах аренды на два года за 13 миллионов евро. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 42 миллиона.
В нынешнем сезоне Родригес провел за «Баварию» 8 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделал одну результативную передачу.