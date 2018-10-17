СМИ: «Ювентус» хочет приобрести Хамеса Родригеса за 70 миллионов евро

Источник: РИА "Новости"

По информации AS, туринцы хотят выкупить 27-летнего хавбека сборной Колумбии у мадридского клуба летом следующего года за 70 миллионов евро. Вероятность сделки очень высока, так как спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи находится в хороших отношениях с агентом Родригеса Жорже Мендешем.

Игрок перешел в «Баварию» прошлым летом на правах аренды на два года за 13 миллионов евро. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 42 миллиона.