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20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: «Ювентус» хочет приобрести Хамеса Родригеса за 70 миллионов евро

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в «Ювентусе».

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Источник: РИА "Новости"

По информации AS, туринцы хотят выкупить 27-летнего хавбека сборной Колумбии у мадридского клуба летом следующего года за 70 миллионов евро. Вероятность сделки очень высока, так как спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи находится в хороших отношениях с агентом Родригеса Жорже Мендешем.

Игрок перешел в «Баварию» прошлым летом на правах аренды на два года за 13 миллионов евро. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 42 миллиона.

В нынешнем сезоне Родригес провел за «Баварию» 8 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделал одну результативную передачу.

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