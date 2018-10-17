Видаль оштрафован на € 800 тысяч за драку в ночном клубе

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Напомним, в 2017 году Видаль, тогда ещё выступавший за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена. Тогда потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове.

Сегодня, 17 октября, состоялось заседание суда по данному делу. Видаль не смог предстать перед судом, поскольку находится в расположении сборной Чили в Мексике.