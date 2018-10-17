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20:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Видаль оштрафован на € 800 тысяч за драку в ночном клубе

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на € 800 тыс. за драку в ночном клубе, сообщает TZ.

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Источник: Reuters

Напомним, в 2017 году Видаль, тогда ещё выступавший за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена. Тогда потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове.

Сегодня, 17 октября, состоялось заседание суда по данному делу. Видаль не смог предстать перед судом, поскольку находится в расположении сборной Чили в Мексике.

Приговор Видалю был вынесен заочно. Согласно решению суда, чилийский футболист обязан выплатить € 800 тыс. в течение следующих 80 дней. Также суд вынес приговор брату чилийца, Сандрино, также принимавшему участие в драке. Он обязан выплатить € 18 тыс. в течение 120 дней.

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