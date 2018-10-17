Видаль оштрафован на € 800 тысяч за драку в ночном клубе
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на € 800 тыс. за драку в ночном клубе, сообщает TZ.
Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль оштрафован на € 800 тыс. за драку в ночном клубе, сообщает TZ.
Напомним, в 2017 году Видаль, тогда ещё выступавший за «Баварию», стал участником драки в одном из ночных клубов Мюнхена. Тогда потерпевший получил травму в результате удара бутылкой по голове.
Сегодня, 17 октября, состоялось заседание суда по данному делу. Видаль не смог предстать перед судом, поскольку находится в расположении сборной Чили в Мексике.
Приговор Видалю был вынесен заочно. Согласно решению суда, чилийский футболист обязан выплатить € 800 тыс. в течение следующих 80 дней. Также суд вынес приговор брату чилийца, Сандрино, также принимавшему участие в драке. Он обязан выплатить € 18 тыс. в течение 120 дней.