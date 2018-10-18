Экс-тренер «Спартака» предложил свои услуги мадридскому «Реалу»

Источник: AFP 2018

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Королевского клуба» после окончания сезона, его сменил Хулен Лопетеги. Летом агент Лаудрупа опроверг информацию о том, что вел переговоры с «Реалом» о возможном назначении датского специалиста, отмечается в материале.

В последних четырех матчах во всех турнирах мадридцы потерпели три поражения и не забили ни одного гола.