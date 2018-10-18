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00:00 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-тренер «Спартака» предложил свои услуги мадридскому «Реалу»

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Микаэль Лаудруп предложил свои услуги мадридскому «Реалу», сообщает As со ссылкой на Telemadrid.

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Источник: AFP 2018

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера «Королевского клуба» после окончания сезона, его сменил Хулен Лопетеги. Летом агент Лаудрупа опроверг информацию о том, что вел переговоры с «Реалом» о возможном назначении датского специалиста, отмечается в материале.

В последних четырех матчах во всех турнирах мадридцы потерпели три поражения и не забили ни одного гола.

Лаудруп в качестве игрока выступал за итальянский «Лацио», голландский «Аякс», испанские «Барселону», «Реал». Датчанин возглавлял «Спартак» в 2008—2009 годах, тренировал датский «Брондбю», испанские «Хетафе» и «Мальорку», «Суонси Сити» (Уэльс), катарскую «Лехвию» (сейчас — «Аль-Духаиль»).

Лаудрупу дали вольную
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17 апреля 2009© Ньюстюб
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