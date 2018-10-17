Арсен Венгер вернется в футбол

«Я чувствую себя отдохнувшим и готовым вернуться к работе. Я верю, что снова начну работать 1 января. Пока не знаю точно, где. Ко мне обращаются ассоциации и федерации, также я могу оказаться в Японии. За 22 года в “Арсенале” я получил большой опыт на различных уровнях. Ко мне поступили запросы со всего мира», — рассказал Венгер.