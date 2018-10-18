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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Руни забил 10-й гол в MLS дальним ударом со штрафного

В Вашингтоне на стадионе «Ауди Филд» прошел очередной матч регулярного сезона MLS между «Ди-Си Юнайтед» и «Торонто».

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Источник: AP 2018

Хозяева повели в счёте уже на 18-й минуте благодаря голу Уэйна Руни, который в итоге стал победным в матче. 32-летний форвард мощным дальним ударом со штрафного поразил ворота соперников. В 18 матчах в активе англичанина 10 голов и 6 результативных передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

Столичный клуб с 47 очками после 32 проведённых матчей располагается на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции MLS. «Торонто» (33) — на девятой строчке в таблице конференции.

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