Руни забил 10-й гол в MLS дальним ударом со штрафного

Хозяева повели в счёте уже на 18-й минуте благодаря голу Уэйна Руни, который в итоге стал победным в матче. 32-летний форвард мощным дальним ударом со штрафного поразил ворота соперников. В 18 матчах в активе англичанина 10 голов и 6 результативных передач.