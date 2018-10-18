Кавани не собирается продлевать контракт с «ПСЖ» и намерен сменить клуб

По сообщению La Gazzetta dello Sport, бомбардир собирается сменить клубную прописку следующим летом. Как утверждает источник, 31-летний футболист недоволен своим текущим положением в команде и тем, что его партнёры Неймар и Килиан Мбаппе очень редко взаимодействуют с ним на футбольном поле. Его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.