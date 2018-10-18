Кавани не собирается продлевать контракт с «ПСЖ» и намерен сменить клуб
Нападающий «ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не намерен подписывать новый трудовой договор с парижанами.
Нападающий «ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не намерен подписывать новый трудовой договор с парижанами.
По сообщению La Gazzetta dello Sport, бомбардир собирается сменить клубную прописку следующим летом. Как утверждает источник, 31-летний футболист недоволен своим текущим положением в команде и тем, что его партнёры Неймар и Килиан Мбаппе очень редко взаимодействуют с ним на футбольном поле. Его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико».
В нынешнем сезоне Кавани провёл 6 матчей в чемпионате Франции, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Уругвайский нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».