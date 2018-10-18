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11:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Кавани не собирается продлевать контракт с «ПСЖ» и намерен сменить клуб

Нападающий «ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани не намерен подписывать новый трудовой договор с парижанами.

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Источник: Reuters

По сообщению La Gazzetta dello Sport, бомбардир собирается сменить клубную прописку следующим летом. Как утверждает источник, 31-летний футболист недоволен своим текущим положением в команде и тем, что его партнёры Неймар и Килиан Мбаппе очень редко взаимодействуют с ним на футбольном поле. Его контракт рассчитан до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико».

В нынешнем сезоне Кавани провёл 6 матчей в чемпионате Франции, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Уругвайский нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

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