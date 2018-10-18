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10:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Реал» провел предварительные переговоры с Конте

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» связывался с итальянским тренером Антонио Конте на предмет возможного сотрудничества, сообщает Football Italia.

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Источник: Reuters
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Как сообщает портал со ссылкой на Sportitalia и Corriere dello Sport, в понедельник представители руководства «Реала» связались с Конте, который на данный момент находится без клуба после увольнения из лондонского «Челси», чтобы узнать, готов ли он к работе.

Конте может сменить на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. Испанец возглавил «Реал» перед стартом чемпионата мира в России. В четырех своих последних матчах «сливочные» не забили ни одного гола и потерпели три поражения.

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