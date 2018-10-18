Халк — крут! Благодаря ему в Китае должно случиться то, чего не было 8 лет
Вам ведь интересно, как дела у бывшей звезды Российской
Вам ведь интересно, как дела у бывшей звезды Российской
Бывший нападающий «Зенита» и сборной Бразилии уже третий год выступает в Китае. Трансфер Халка за 55,8 млн евро
«Шанхай СИПГ» — лидер чемпионата Китая за пять туров до финиша. Главный конкурент «красных орлов» и их ближайший преследователь «Гуанчжоу Эвергранд» набрал на четыре очка меньше. Халк — в группе самых результативных игроков Суперлиги по системе «гол+пас». Славящийся убойным ударом бразилец забил 10 мячей и сделал 13 голевых передач. К слову, возглавляет список как раз Оскар, у которого 12 голов и 21 голевая передача. Но именно Халк — настоящий вожак. Достаточно сказать, что почти во всех матчах нападающий выводил свою команду на поле с капитанской повязкой. По неофициальной информации, бразилец зарабатывает 20 млн евро в год.
Если Халк вместе с Оскаром сделает «Шанхай СИПГ» обладателем титула, то, возможно, его зарплату повысят до совсем уж заоблачных цифр. Очевидно, через
Новый чемпион восемь лет спустя — это событие!
Казалось, никому не под силу сбросить «Гуанчжоу Эвергранд» с трона. В прошлом сезоне не дали желаемого эффекта мощные инвестиции «Шанхай СИПГ», который тренировал Андре
По оценкам Transfermarkt, на сегодняшний день Халк стоит 21 млн евро. Неплохо для 32-летнего игрока, тем более никогда не выступавшего в топовых европейских чемпионатах. Для сравнения самые дорогие, по мнению аналитиков рынка, футболисты российской
Впрочем, не Халк и даже не Оскар наиболее высоко оцениваются экспертами из Transfermarkt. С большим отрывом лидирует бразильский полузащитник Паулиньо, чьи трансферы из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону» (за 40 млн евро) и обратно (аренда с выкупом за 50 млн евро) показались