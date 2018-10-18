В Минске открыли филиал футбольной академии итальянского «Интера»

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Дзанетти заявил о больших ожиданиях от нового проекта. Футбол стремительно развивается во всем мире. Мы будем привлекать итальянских тренеров для работы с вашими специалистами и, уверен, это даст результат, — заявил специалист.

Дзанетти провел в Минске тренировку с юными воспитанниками академии и еще четырьмя любительскими командами из разных регионов страны, пообщался с журналистами и болельщиками и принял участие в автограф-сессии, сообщает Минспорта Беларуси.

Соглашение о создании академии Интера в Минске было подписано в марте нынешнего года. Кроме Беларуси филиалы академии работают также в Аргентине, Бразилии и Китае.