В Минске открыли филиал футбольной академии итальянского «Интера»
Филиал футбольной академии миланского Интера открыл в Минске легендарный капитан клуба, а ныне
Филиал футбольной академии миланского Интера открыл в Минске легендарный капитан клуба, а ныне
Дзанетти заявил о больших ожиданиях от нового проекта. Футбол стремительно развивается во всем мире. Мы будем привлекать итальянских тренеров для работы с вашими специалистами и, уверен, это даст результат, — заявил специалист.
Дзанетти провел в Минске тренировку с юными воспитанниками академии и еще четырьмя любительскими командами из разных регионов страны, пообщался с журналистами и болельщиками и принял участие в
Соглашение о создании академии Интера в Минске было подписано в марте нынешнего года. Кроме Беларуси филиалы академии работают также в Аргентине, Бразилии и Китае.
Хавьер Дзанетти один из символов преданности родному клубу — 19 лет он провел в составе одного и того же клуба. Всего за Интер2 он сыграл 858 матчей, завоевав 16 трофеев.