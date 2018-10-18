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11:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске открыли филиал футбольной академии итальянского «Интера»

Филиал футбольной академии миланского Интера открыл в Минске легендарный капитан клуба, а ныне вице-президент команды Хавьер Дзанетти. Для работы в Беларуси планируется привлекать итальянских специалистов.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня
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Дзанетти заявил о больших ожиданиях от нового проекта. Футбол стремительно развивается во всем мире. Мы будем привлекать итальянских тренеров для работы с вашими специалистами и, уверен, это даст результат, — заявил специалист.

Дзанетти провел в Минске тренировку с юными воспитанниками академии и еще четырьмя любительскими командами из разных регионов страны, пообщался с журналистами и болельщиками и принял участие в автограф-сессии, сообщает Минспорта Беларуси.

Соглашение о создании академии Интера в Минске было подписано в марте нынешнего года. Кроме Беларуси филиалы академии работают также в Аргентине, Бразилии и Китае.

Хавьер Дзанетти один из символов преданности родному клубу — 19 лет он провел в составе одного и того же клуба. Всего за Интер2 он сыграл 858 матчей, завоевав 16 трофеев.

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