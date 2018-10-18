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20:02 (мск), источник: Р-Спорт

Месси и Пике хотят, чтобы Погба перешел в «Барселону», пишут СМИ

МОСКВА, 18 окт — РИА новости. Футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Жерар Пике хотят, чтобы руководство клуба купило у «Манчестер Юнайтед» французского полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

По информации издания, игроки «Барселоны» уверены, что Погба способен усилить команду. В подписании француза также заинтересован главный тренер испанского гранда Эрнесто Вальверде.

В последнее время у французского хавбека Поля Погба не складываются отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португальский наставник также лишил полузащитника звания вице-капитана. Контракт между «МЮ» и Погба рассчитан до 2021 года. Минувшим летом английский клуб отказал в трансфере Погба «Барселоне», которая предлагала за него 45 миллионов фунтов, Йерри Мину и Андре Гомеша. Также по слухам в СМИ, в возвращении Погба заинтересован «Ювентус», откуда французский хавбек перешел в «МЮ» летом 2016 года за рекордные на тот момент для мирового футбола 89 миллионов фунтов.

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