Месси и Пике хотят, чтобы Погба перешел в «Барселону», пишут СМИ

В последнее время у французского хавбека Поля Погба не складываются отношения с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португальский наставник также лишил полузащитника звания вице-капитана. Контракт между «МЮ» и Погба рассчитан до 2021 года. Минувшим летом английский клуб отказал в трансфере Погба «Барселоне», которая предлагала за него 45 миллионов фунтов, Йерри Мину и Андре Гомеша. Также по слухам в СМИ, в возвращении Погба заинтересован «Ювентус», откуда французский хавбек перешел в «МЮ» летом 2016 года за рекордные на тот момент для мирового футбола 89 миллионов фунтов.