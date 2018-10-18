Самый странный клуб АПЛ в трёх очках от зоны ЛЧ

Источник: AP 2018

Месяц назад он прокомментировал слухи о переходе в «Манчестер Юнайтед»: «У меня нет времени думать об этом. Хотел бы я занять место Моуринью? Вы меня знаете: я не собираюсь это обсуждать». А через неделю Нуну Эшпириту Санту приехал на «Олд Траффорд», сыграл вничью с «МЮ» на глазах у Алекса Фергюсона, который впервые после инсульта появился на стадионе, и заявил: «Мы знаем, что нужно улучшить в нашей игре, если мы хотим в следующий раз здесь победить».

Эшпириту Санту отобрал очки у обоих клубов из Манчестера, поднял «Вулверхэмптон» на седьмое место в АПЛ и считает, что команда способна на большее. Что это за команда?

Тайные связи Жорже Мендеша

Колонию португальцев на родине группы Black Sabbath основал Жорже Мендеш. Он строит команду уже три года. Летом 2016 года, когда клуб только приобрели китайцы, в «Вулверхэмптоне» впервые появились португальцы: клиенты Мендеша Иван Кавалейру и Элдер Кошта. Через год к ним присоединились Рубен Невеш (самый молодой капитан в истории «Порту»), Рубен Винагре, Диого Жота и тренер Эшпириту Санту. Все — клиенты футбольного агентства Gestifute, основанного Мендешем.

Новый тренер начал с эпатажа: базовой схемы с тремя центральными защитниками в олдскульном Чемпионшипе. Закрытый и компактный «Вулверхэмптон» наплевал на все традиции британского футбола и выиграл чемпионат с отрывом в девять очков от второго места.

Португальцы сыграли в этом успехе ключевую роль: Жота стал лучшим бомбардиром команды (17 голов), Кавалейру — лучшим ассистентом (12 голевых пасов), Кошта набрал больше 10 баллов г+п, и даже опорник Невеш положил шесть голов. Так «Вулверхэмптон» оказался в АПЛ: с выстроенной оборонительной игрой и составом, который не был самым дорогим даже в Чемпионшипе. Усиление было необходимо.



Правда, параллельно пришлось пережить расследование, которое провела Футбольная ассоциация Англии из-за связей Мендеша с клубом. Расследование показало, что официальных связей нет. Номинально португалец не занимает никаких должностей, а просто дружит с китайскими владельцами из компании Forsun.



Их дружба так крепка, что летом в команду пришли ещё три португальца: Рубен Винагре, Руй Патрисиу и Жоау Моутинью. Двое — клиенты Gestifute, а переход Винагре, по сведениям английских СМИ, тоже был осуществлён при посредничестве Мендеша. Добавьте ещё трансферы Вилли Боли из «Порту» и Хонни из «Cельты» — усиление под АПЛ готово.

АПЛ: не проиграли «МЮ» и «Ман Сити»

Покорять высший английский дивизион Эшпириту Санту начал проверенным способом. Маленькая обойма, многочисленная группа обороны, компактная игра за линией мяча, контратаки и быстрые игроки группы атаки. «Вулверхэмптон» играет в 3−4−3, которые в оборонительной фазе превращаются в 5−4−1. В воротах Патрисиу, Боли, Беннет и Коуди неизменно играют в центре защиты, Доэрти и Хонни на флангах, Невеш и Моутинью в центре полузащиты, Жота и Кошта помогают Хименесу на флангах атаки. Эти 11 игроков выходили с первых минут в каждом матче АПЛ во всех восьми турах. Это рекорд: такого постоянства стартового состава в Англии ещё не было. Кстати, англичан в основе всего двое при пяти португальцах. Своего рода лимит.

Начался сезон неудачно. «Эвертон» и «Лестер» забили в ворота Патрисиу четыре гола, а «Вулверхэмптон» много и бестолково владел мячом, пропускал опасные контратаки, а собственные моменты не реализовывал (сразу три штанги в матче с «Лестером»).

Эшпириту Санту не стал менять состав, но скорректировал модель игры. В первых двух турах его команда владела мячом 57% времени, с тех пор подобное было только раз. Футболисты «Вулвз» радикально отдали мяч не только «Ман Сити», но и «МЮ», и даже «Саутгемптону» и «Кристал Пэлас». Во всех случаях результат положительный. По воротам «Сити» удалось нанести 11 ударов (между прочим, такое происходит всего третий раз в АПЛ за год) и удержать ничью, после матча с «МЮ» вообще можно говорить о невезении: у Де Хеа было полно работы, ничьей мог быть рад и Моуринью.

С соперниками попроще «Вулверхэпмтон» штампует одинаковые сухие победы 1:0 — так были обыграны «Бёрнли», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Только «Саутгемптон» удалось обыграть с разницей в два мяча, но оба были забиты в последние 10 минут, так что характер игры был такой же. На «Вулверхэмптон» скучно смотреть, команда с огромным трудом создаёт моменты, зато в турнирной таблице смотрится интереснее.

В чём слабость?

На самом деле, проблемы с организацией атак довольно серьёзные. «Вулвз» на предпоследнем месте в АПЛ по атакам через центр. В рамках осторожной схемы Невеш и Моутинью лишены поддержки и часто не имеют адресата в атаке. Поэтому им приходится делать диагонали на крайних защитников (особенно на Доэрти). Другая проблема — слабая реализация. Лучший бомбардир «Вулвз» Хименес отличился всего дважды после 24 ударов. Невеш, который любит и умеет атаковать вторым темпом, нанёс уже 18 ударов из-за пределов штрафной — только один закончился голом. По всем метрикам с продвинутой статистикой у команды должно быть на пару голов больше. Всё равно немного, но лучше нынешних стыдных девяти голов в восьми матчах.



При довольно среднем контроле мяча через пас команде не хватает дриблёра, который смог бы протащить мяч между линиями и создать пространство для партнёров. Хотя, вообще-то, такой есть. Адама Траоре — лучший в АПЛ по успешным обводкам/90 минут, после Азара. Но он выходит только на замену. С первых минут Эшпириту Санту предпочитает Элдера Кошту, который больше играет в пас и активнее помогает в обороне. Даже победный гол в добавленное время с «Вест Хэмом» не убедил тренера, который был признан лучшим в АПЛ в сентябре.

«Вулверхэмптон» пока выглядит негрозно. Но против этой команды трудно играть. В последних четырёх турах она позволила нанести 19 ударов по своим воротам из пределов штрафной: 13 из них были заблокированы. Плотность в штрафной — не изобретение Нуну, но гарантированного средства от этого приёма нет ни у кого, даже у Гвардиолы. Отсюда и 14 очков в последних шести турах, среди которых были встречи с обоими клубами из Манчестера.