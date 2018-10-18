Ярмоленко ответил на требование прекратить разговаривать на русском языке

— Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать, — приводит dynamo.kiev.ua слова Ярмоленко. — Я могу общаться с вами на украинском языке, могу — на русском. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, и мне все равно, кто и что говорит обо мне о том, на каком я языке общаюсь.