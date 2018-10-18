«Всегда мечтал играть с Месси». Как испортить карьеру трансфером в «Барсу»
Летом он кинул «Рому», а теперь не нужен никому.
Летом он кинул «Рому», а теперь не нужен никому.
Вы наверняка слышали о Малкоме — летом суперзвезда «Бордо» и его агент исполнили самый дерзкий трансферный финт года.
Трансферный гуру Мончи был в бешенстве. Позже он рассказал, что во Франции тупо использовали «Рому», чтобы заработать: когда Малком ехал в аэропорт, президент «Бордо» набрал Мончи и предложил объявить о сделке, так как вокруг трансфера ходит много слухов. «Я ответил, что нам бы не хотелось [делать это заранее], поскольку есть определенные правила, но он настаивал. В итоге через час после объявления появились сообщения об интересе «Барселоны».
Дальше последовал еще один звонок — от агента. Так спортивный директор «Ромы» узнал, что во Франции отозвали разрешение на медобследование Малкома. Еще через час перезвонил президент «Бордо» и предложил улучшить условия, так как «Барселона» это уже сделала, а все прошлые соглашения не имеют юридической силы — «они ведь не подкреплены подписями». Мончи был против, но после звонка от президента «Ромы» Джеймса Паллотты (который очень хотел Малкома) улучшенный оффер был отправлен на электронную почту «Бордо». Утром туда приехали представители Малкома и после собрания с руководством клуба сообщили римлянам, что хотят получить новое предложение, поскольку «Барселона» не отступает от своих претензий на игрока. «Когда это превратилось в аукцион, я сказал “хватит”, мы выходим из сделки», — добавил Мончи.
Спустя сутки Малком подписал контракт с «Барсой», а его агент Леонардо Корнакини
Когда Малком забил первый мяч за «Барсу», его агент был самым счастливым человеком — бразилец сделал это в матче с «Ромой» на предсезонном турнире. Перед той встречей твиттер римлян удалил имя Малкома из состава.
И поместил его в список
«Малком? Кто это. У меня нет причин с ним здороваться», — Костас Манолас тоже был в теме. Но мощнее всех выступил Джеймс Паллотта: «Барса» извинилась перед нами, но я не принял. Прощу, если они отдадут нам Месси.
В это время сам Малком арендовывал роскошный трехэтажный особняк и признавался, что с детства за «Барсу».
— Оказаться здесь — мечта моего детства. Помню, как грустил, уезжая на тренировки в «Коринтианс» — они были три раза в неделю,
Все шло идеально, пока не стартовал сезон. Малком дважды вышел на замену, травмировал голеностоп и просто перестал попадать в заявку. 25 минут за три месяца в новой команде с нулевыми перспективами пробиться в основу — совсем не то, на что рассчитывал бразилец и его хитрый агент.
— Трудно объяснить, что происходит, — пожимал плечами представитель игрока. — Все футболисты нуждаются в адаптации, и у Малкома достаточно времени на это. Но он в порядке и хочет играть. Ему не нравится ситуация [с отсутствием игровой практики].
Самое интересное, что Малком прекрасно понимает, что происходит и, главное, почему.
— Когда я переходил в «Бордо», то знал, что это отличное место для старта карьеры в Европе, — рассуждал бразилец. — У меня были и другие предложения, но я выбрал именно «Бордо», так как хотел начать с
Год назад он возглавлял главные топы восходящих звезд Европы, а теперь — обычный запасной. Малком не нужен ни «Барселоне», ни любому другому клубу, который в курсе, как он и его агенты ведут дела. А после фэйла с «Ромой» об этом знают
Пару дней назад представители игрока вышли на «Интер» (планировали договориться о трансфе зимой), но моментально получили отказ. В офисе «Интера» просто не стали слушать дальше. Выяснилось, что в Милане также выходили на Малкома летом и даже получили согласие на переход. Что было дальше, вы догадаетесь сами.
Переход, конечно же, сорвался.