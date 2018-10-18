Форварда «Реала» Бензема подозревают в причастности к попытке похитить человека
Нападающий «Реала» Карим Бензема подозревается в причастности к попытке похитить человека, сообщает Mediapart.fr.
Нападающий «Реала» Карим Бензема подозревается в причастности к попытке похитить человека, сообщает Mediapart.fr.
По информации источника, бывший агент 30-летнего футболиста Лео Д’Соуза обратился в суд, обвинив родственников Бензема в попытке его похищения 8 октября. Причиной инцидента мог стать неразрешённый финансовый вопрос в размере € 50 тыс. между Каримом и Лео. Отмечается, что парижская прокуратура начала расследование по данному делу.
Напомним, что ранее Бензема был в центре скандальной истории с шантажом
В нынешнем сезоне Бензема выступил в составе «Реала» в 11 матчах и стал автором пяти забитых мячей.