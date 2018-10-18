Форварда «Реала» Бензема подозревают в причастности к попытке похитить человека

По информации источника, бывший агент 30-летнего футболиста Лео Д’Соуза обратился в суд, обвинив родственников Бензема в попытке его похищения 8 октября. Причиной инцидента мог стать неразрешённый финансовый вопрос в размере € 50 тыс. между Каримом и Лео. Отмечается, что парижская прокуратура начала расследование по данному делу.

Напомним, что ранее Бензема был в центре скандальной истории с шантажом экс-полузащитника московского «Динамо» и сборной Франции Матьё Вальбуэна. У Вальбуэна вымогали деньги, угрожая публикацией видео интимного характера с его участием. Из-за той истории Карим был отстранён от выступления за сборную Франции. Последний раз форвард вызывался в национальную команду в октябре 2015 года.