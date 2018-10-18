Александр Головин: Русских особо не любят за рубежом, особенно футболистов

Источник: AP 2018

Об этом он рассказал на стриме во время игры в PUBG.

— Русских за границей особо не ждут, — сказал россиянин. — Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление (о российских футболистах — прим. «СЭ»), что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.