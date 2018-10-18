Александр Головин: Русских особо не любят за рубежом, особенно футболистов
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что российских футболистов за рубежом не ждут.
Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что российских футболистов за рубежом не ждут.
Об этом он рассказал на стриме во время игры в PUBG.
— Русских за границей особо не ждут, — сказал россиянин. — Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление (о российских футболистах — прим. «СЭ»), что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.
22-летний россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА перед началом сезона. В текущем сезоне он провел пять матчей за команду и сделал одну голевую передачу.