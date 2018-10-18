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18 октября, источник: Спорт-Экспресс

Александр Головин: Русских особо не любят за рубежом, особенно футболистов

Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что российских футболистов за рубежом не ждут.

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Источник: AP 2018

Об этом он рассказал на стриме во время игры в PUBG.

— Русских за границей особо не ждут, — сказал россиянин. — Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление (о российских футболистах — прим. «СЭ»), что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

22-летний россиянин перешел в «Монако» из ЦСКА перед началом сезона. В текущем сезоне он провел пять матчей за команду и сделал одну голевую передачу.

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