Фонд Месси собрал 2,6 миллиона евро на строительство онкоцентра в Барселоне
Благотворительный фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и фонд SNF пожертвовали 2,6 миллиона евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне, сообщает
Благотворительный фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и фонд SNF пожертвовали 2,6 миллиона евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне, сообщает
Этой суммы не хватало для того, чтобы начать возведение объекта. Корпус начнет работу во второй половине 2020 года, что увеличит количество мест в клинике. Сам Месси принял участие в церемонии закладки первого камня в основание медучереждения.