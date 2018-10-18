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18 октября, источник: Спорт-Экспресс

Фонд Месси собрал 2,6 миллиона евро на строительство онкоцентра в Барселоне

Благотворительный фонд нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и фонд SNF пожертвовали 2,6 миллиона евро на строительство детского онкологического центра в Барселоне, сообщает пресс-служба каталонцев.

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Источник: Reuters

Этой суммы не хватало для того, чтобы начать возведение объекта. Корпус начнет работу во второй половине 2020 года, что увеличит количество мест в клинике. Сам Месси принял участие в церемонии закладки первого камня в основание медучереждения.

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