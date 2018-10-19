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11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» завел официальную страницу «Вконтакте»

«Монако» завел официальную страницу в социальной сети «Вконтакте».

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Источник: Reuters

«После запуска своих аккаунтов в Китае, «Монако» продолжает развиваться на просторах социальных сетей мира, запуская свою страницу в «Вконтакте» в России. С этого сезона цвета клуба защищает российский полузащитник Александр Головин.

Цели «Монако» просты — быть ближе к своим болельщикам, расширять свое влияние и создавать инновационный и адаптированный контент.

«Красно-белые» запускают свою страницу в «Вконтакте». Это самая большая социальная сеть в России, которая насчитывает более 100 миллионов пользователей. «Монако» желает дать возможность русским болельщикам более пристально следить за успехами Александра Головина — русского полузащитника, который перешел в княжеский клуб этим летом.

Ежедневно «Монако» будет предлагать адаптированный контент, который позволит болельщикам следить за успехами клуба и его игроков, а также даст возможность окунуться в историю «красно-белых» и княжества.

На сегодняшний день «Монако» насчитывает более 8 миллионов подписчиков в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме, и продолжает свое цифровое развитие, — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

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