Чемпион Казахстана «Астана» в шаге от попадания в топ-50 клубов Европы

Клубный коэффициент составляется на основании результатов конкретного клуба в еврокубках за последние пять турниров. Если убрать сезон 2014/15, который будет списан в следующем розыгрыше, в активе «Астаны» останется 21 очко.

Учитывая, что многие команды, расположенные выше чемпиона Казахстана, лишатся части своих заработанных ранее очков, «Астана» поднимется в рейтинге клубов. В данный момент столичный клуб располагаются на 60-м месте, однако имеет шансы попасть в ТОП-50 следующего сезона. По текущему раскладу чемпион Казахстана точно обойдет немецкую «Боруссию Менхенгладбах», французский «Сент-Этьен», бельгийский «Брюгге», болгарский «Лудогорец», украинский «Днепр» и польскую «Легию».

В свою очередь, шотландский «Селтик», румынская «Стяуа», итальянский «Интер», швейцарский «Янг Бойз», кипрский АПОЭЛ и российский «Краснодар» также находятся позади «Астаны», однако продолжают выступление в еврокубках и при успешных результатах смогут оставить казахстанский клуб за пределами ТОП-50.

Сейчас клубный рейтинг возглавляет испанский «Реал» — в активе «королевского клуба» 133 тысячи очков. На втором месте «Барселона», а замыкает тройку сильнейших «Атлетико».

Стоит отметить, что рейтинги определяют посев команды при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

Напомним, что в сезоне 2017/18 «Астана» остановилась в шаге от группового этапа ЛЧ, но успешно выступила в групповом раунде ЛЕ и вышла в 1/16 финала, где по сумме двух матчей уступил португальскому «Спортингу» из Лиссабона (1:3, 3:3).