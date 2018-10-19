Футболисты «Витебска» и «Днепра» откроют 25-й тур чемпионата Беларуси

В стартовом поединке 25-го тура футболисты «Витебска» примут на своем поле аутсайдера турнира могилевский «Днепр». Хозяева не теряют надежды попасть в число призеров, а вот перед гостями стоит задача сохранить прописку в высшей лиге. Перед сегодняшней встречей могилевчане проиграли четыре поединка подряд и занимают последнее место в турнирной таблице. В первом круге нынешнего первенства витебчане обыграли «Днепр» на его поле с минимальным преимуществом 1:0.