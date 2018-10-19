Футболисты «Витебска» и «Днепра» откроют 25-й тур чемпионата Беларуси
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, вызванного матчами сборных, сегодня возобновятся игры футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, вызванного матчами сборных, сегодня возобновятся игры футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом поединке 25-го тура футболисты «Витебска» примут на своем поле аутсайдера турнира могилевский «Днепр». Хозяева не теряют надежды попасть в число призеров, а вот перед гостями стоит задача сохранить прописку в высшей лиге. Перед сегодняшней встречей могилевчане проиграли четыре поединка подряд и занимают последнее место в турнирной таблице. В первом круге нынешнего первенства витебчане обыграли «Днепр» на его поле с минимальным преимуществом 1:0.
Главные фавориты турнира свои встречи проведут 20 октября. Борисовский БАТЭ примет у себя дома «Городею», столичное «Динамо» сыграет в гостях у земляков из ФК «Минск», солигорский «Шахтер» на своем поле будет соперничать с гродненским «Неманом».
Еще три поединка состоятся 21 октября: «Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск), «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Завершится тур 22 октября матчем «Луч» (Минск) — «Гомель».
Турнирное положение:
Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Динамо», Брест) и Евгений Шикавка («Слуцк»), забившие по 11 мячей.