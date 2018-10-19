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13:46 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Витебска» и «Днепра» откроют 25-й тур чемпионата Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, вызванного матчами сборных, сегодня возобновятся игры футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В стартовом поединке 25-го тура футболисты «Витебска» примут на своем поле аутсайдера турнира могилевский «Днепр». Хозяева не теряют надежды попасть в число призеров, а вот перед гостями стоит задача сохранить прописку в высшей лиге. Перед сегодняшней встречей могилевчане проиграли четыре поединка подряд и занимают последнее место в турнирной таблице. В первом круге нынешнего первенства витебчане обыграли «Днепр» на его поле с минимальным преимуществом 1:0.

Главные фавориты турнира свои встречи проведут 20 октября. Борисовский БАТЭ примет у себя дома «Городею», столичное «Динамо» сыграет в гостях у земляков из ФК «Минск», солигорский «Шахтер» на своем поле будет соперничать с гродненским «Неманом».

Еще три поединка состоятся 21 октября: «Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск), «Смолевичи» — «Ислочь» (Минский район), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино). Завершится тур 22 октября матчем «Луч» (Минск) — «Гомель».

Турнирное положение:

  • 1. БАТЭ — 57 очков (23 матча),
  • 2. «Шахтер» — 48 (23),
  • 3. «Динамо» (Минск) — 48 (23),
  • 4. «Витебск» — 47 (23),
  • 5. «Динамо» (Брест) — 41 (23),
  • 6. «Торпедо-БелАЗ» — 40 (23),
  • 7. «Неман» — 38 (24),
  • 8. «Слуцк» — 36 (24),
  • 9. «Гомель» — 26 (24),
  • 10. «Ислочь» — 24 (24),
  • 11. «Минск» — 23 (24),
  • 12. «Городея» — 22 (24),
  • 13. «Смолевичи» — 21 (24),
  • 14. «Торпедо» — 18 (24),
  • 15. «Луч» — 17 (24),
  • 16. «Днепр» — 13 (24).

Бомбардирскую гонку возглавляют Павел Савицкий («Динамо», Брест) и Евгений Шикавка («Слуцк»), забившие по 11 мячей.

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