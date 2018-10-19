Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Анжи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
24Чудо-гол Хеведеса в матче ЦСКА — «Локомотив»
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
13:18 (мск), источник: Vesti.kz

«Мы бились изо всех сил»: испанский тренер Феррер прокомментировал свой уход из «Кайрата»

Испанец Карлос Феррер прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Кайрата» в интервью клубному телевидению, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

43-летний Феррер возглавлял «Кайрат» с июля 2017 года. Под его руководством алматинцы в прошлом сезоне стали серебряными призерами КПЛ и выиграли Кубок Казахстана. На днях алматинский клуб и Феррер договорились о расторжении контракта.

«Конечно, мои итоги будут подведены в позитивной манере. Мы вместе с тренерским штабом старались выиграть титул чемпиона для этого клуба. Я считаю, что он этого заслуживает. Мы бились изо всех сил, старались выиграть этот чемпионат, потому что в этом году имели хорошие шансы на чемпионство», — сказал Феррер, отметив, что для него «Кайрат» является лучшим клубом Казахстана.

Напомним, что до конца сезона временным главным тренером «Кайрата» будет экс-полузащитник сборной Казахстана Андрей Карпович. Имя нового главного тренера «Кайрат» объявит после окончания сезона. Уже известно, что это будет специалист из Германии.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
"Мы бились изо всех сил". Испанский тренер Феррер прокомментировал свой уход из "Кайрата"
В Буэнос-Айресе завершились III юношеские Олимпийские игры
На учебу в магистратуре Акинфеев потратит более 300 тысяч рублей
Семак рассчитывает на возвращение Кокорина в состав «Зенита»
Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил в Дагестан
Вратарь «Нефтехимика» едва не подрался с голкипером «Витязя»
Автогол сборной России, в который невозможно поверить (видео)
Букмекеры ждут победы «Локомотива» в матче с «Ростовом»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь