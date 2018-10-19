«Мы бились изо всех сил»: испанский тренер Феррер прокомментировал свой уход из «Кайрата»
Испанец Карлос Феррер прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Кайрата» в интервью клубному телевидению, передает корреспондент Vesti.kz.
Испанец Карлос Феррер прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Кайрата» в интервью клубному телевидению, передает корреспондент Vesti.kz.
43-летний Феррер возглавлял «Кайрат» с июля 2017 года. Под его руководством алматинцы в прошлом сезоне стали серебряными призерами КПЛ и выиграли Кубок Казахстана. На днях алматинский клуб и Феррер договорились о расторжении контракта.
«Конечно, мои итоги будут подведены в позитивной манере. Мы вместе с тренерским штабом старались выиграть титул чемпиона для этого клуба. Я считаю, что он этого заслуживает. Мы бились изо всех сил, старались выиграть этот чемпионат, потому что в этом году имели хорошие шансы на чемпионство», — сказал Феррер, отметив, что для него «Кайрат» является лучшим клубом Казахстана.
Напомним, что до конца сезона временным главным тренером «Кайрата» будет