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14:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» сыграет в Кубке Испании против клуба из Африки

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Наиболее любопытным вышел жребий для «Реала».

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Источник: Reuters

Победители Лиги чемпионов сыграют против клуба «Мелилья», представляющего одноименный город. Мелилья — город, расположенный на средиземноморском побережье Африки, со стороны суши окружен Марокко.

Действующий чемпион и обладатель Кубка Испании «Барселона» встретится с «Культураль Леонеса», а «Валенсия», цвета которой защищает россиянин Денис Черышев, — с «Эбро».

Первые матчи состоятся 30 октября — 1 ноября, ответные — 4—6 декабря.

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