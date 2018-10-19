«Реал» сыграет в Кубке Испании против клуба из Африки
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Наиболее любопытным вышел жребий для «Реала».
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. Наиболее любопытным вышел жребий для «Реала».
Победители Лиги чемпионов сыграют против клуба «Мелилья», представляющего одноименный город. Мелилья — город, расположенный на средиземноморском побережье Африки, со стороны суши окружен Марокко.
Действующий чемпион и обладатель Кубка Испании «Барселона» встретится с «Культураль Леонеса», а «Валенсия», цвета которой защищает россиянин Денис Черышев, — с «Эбро».
Первые матчи состоятся 30 октября — 1 ноября, ответные —