Акинфеев и другие: семь футболистов с университетским образованием

Источник: BBC News Русская служба

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший этой осенью карьеру в российской сборной, поступил в магистратуру РГУ им. Губкина по направлению «менеджмент». В 2008 году он уже успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

«Когда бывают вопросы, скажем, про какую-то биржу, я полный ноль и ничего не понимаю. Мне интересны какие-то азы, — рассказал Акинфеев университетскому телевидению. — Понятно, что я не суперумный человек, футбол большую часть моей жизни занимает. Но для себя открою что-то, буду понимать, что и как делать в будущем, мало ли что».

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В этом же вузе в разное время учились и многие другие успешные российские спортсмены. Если для тех, у кого футбольная карьера не сложилась, получение образования выглядит логичным, то среди топовых футболистов это не самая актуальная тенденция.

Тем не менее, такие случаи есть — и в России, и в других странах. Русская служба Би-би-си рассказывает о некоторых из них.

Хуан Мата

30-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед», чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании, играет в Англии с 2011 года. Еще до отъезда с родины он, выступая за «Валенсию», поступил в Политехнический университет Мадрида, учебу в котором заканчивал уже в статусе игрока «Челси». Сейчас у него есть две ученых степени — в области спорта и маркетинга.

«Я не считаю, что футбол и учеба — взаимоисключающие вещи. Я сосредоточен на карьере, но умею получать удовольствие и от других вещей, например, от учебы», — рассказывал Мата в интервью The Independent. Газета отмечала, что в Англии досуг футболистов, как правило, выглядит по-другому: паб, букмекерская контора, поле для гольфа.

Андрей Аршавин

Источник: РИА

Один из самых талантливых и успешных российских футболистов 2000-х годов в возрасте 17 лет поступил в Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПбГУПТД) на химико-технологический факультет. Затем он перевелся на факультет технологии и дизайна одежды.

На сайте университета ему посвящена отдельная страница, на которой перечислены главным образом его спортивные успехи, но упомянута и тема диплома — «Разработка технологии процесса изготовления спортивной одежды».

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Трудно сказать, в какой степени полученное образование пригодилось футболисту. В 2010 году Аршавин запустил собственный бренд одежды, но, судя по всему, развития эта история не получила.

Преподаватели СПбГУПТД предлагали ему поступать в аспирантуру, но Аршавин выбрал футбол и играет в него до сих пор. Сейчас 37-летний футболист выступает за алматинский «Кайрат».

Венсан Компани

Источник: Reuters

32-летний бельгийский капитан «Манчестер Сити» в прошлом году получил степень магистра делового администрирования в бизнес-школе Манчестерского университета.

«Я всегда считал, что образование это очень важно, это еще в детстве вложила в меня моя покойная мать, — рассказывал Компани. — Когда играешь на топ-уровне, даже собственными деньгами распоряжаешься так, как будто управляешь бизнесом. Мне было важно понимать, о чем говорит мой бухгалтер».

Выбор именно бизнес-образования он объяснял тем, что по натуре он предприниматель: «Я получил MBA, чтобы подкрепить это академическими знаниями».

Отец Венсана выделяется на фоне других родителей футболистов так же, как и его сын — на фоне своих коллег. На этой неделе 71-летний Пьер Компани стал первым темнокожим мэром в истории Бельгии. Он выиграл выборы в коммуне Гансхорен, входящей в состав Брюссельского столичного округа.

Роман Широков

Источник: РИА

«Студент РГСУ стал обладателем Суперкубка УЕФА». Новость с таким заголовком была опубликована на сайте Российского государственного социального университета 30 августа 2008 года. Широков на тот момент играл за петербургский «Зенит» и параллельно учился по специальности «юриспруденция».

Окончив университет, он успел поиграть за «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА, а в 2016 году завершил карьеру. Несколько месяцев спустя он начал учиться спортивному менеджменту в Высшей школе экономики.

«Некоторые спрашивали, зачем мне это нужно — затем же, зачем и вам; вы пришли учиться, и я хочу», — объяснял Широков.

Ромелу Лукаку

Источник: Reuters

Еще один игрок «Манчестер Юнайтед» с университетским образованием. Его родители приехали в Бельгию из Заира, который теперь называется Демократической Республикой Конго. Отец без особых успехов выступал за местные футбольные клубы, а мать работала уборщицей.

Лукаку отправился в футбольную школу в пять лет, но родители разрешали Ромелу и его брату Джордану заниматься футболом лишь при условии хороших оценок в школе. Они хотели видеть сыновей учеными, а не спортсменами.

Дети все-таки выбрали футбол, но образованием Ромелу Лукаку пренебрегать не стал. Он получил диплом бакалавра в области туризма и преуспел в языках — он владеет английским, французским, голландским, конголезским и испанским.

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«В Бельгии очень серьезно относятся к образованию. Плохо учишься в школе на неделе — в выходные не играешь в футбол. Можно получить травму и больше не играть на высоком уровне. А если нет диплома, что тогда?» — рассуждал Лукаку в 2012 году. Сейчас ему 25, и он на пике футбольной карьеры.

Дмитрий Булыкин

У Дмитрия Булыкина сложилась заметная карьера на клубном уровне — он играл за московские «Локомотив» и «Динамо», немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт» и несколько клубов из Нидерландов.

Учебное заведение он выбрал типичное для российских футболистов — все тот же РГУФКСМиТ, но в учебе продвинулся дальше многих; в 2007 году Булыкин стал кандидатом педагогических наук. Тема его диссертации звучала так: «Техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте».

«В Голландии к тому, у кого есть такая ученая степень, обращаются со словом «доктор». Вот и мне иногда говорят: «Здравствуйте, доктор Булыкин», — рассказывал футболист в 2011 году, выступая за «АДО Ден Хааг».

Два года назад он завершил спортивную карьеру и сейчас работает советником генерального директора «Локомотива».

Симон Миньоле

Дела 30-летнего вратаря сборной Бельгии и «Ливерпуля» в клубе идут не лучшим образом. У него нет твердой позиции в стартовом составе, хотя его называли одним из самых талантливых вратарей своего поколения. Но и сказать, что его футбольная карьера не сложилась, нельзя.

Параллельно с игрой в футбол Миньоле получил степень по политологии в Лёвенском католическом университете. Кроме этого, он владеет английским, французским, голландским и немецким языками.

«Я занимался этим в свободное время, — рассказывал Миньоле об учебе. — Не так уж просто после тренировки садиться за учебу, когда все остальные наслаждаются жизнью».