Неймар хочет получить от «Барселоны» € 28,6 млн, клуб требует от него € 75 млн

Источник: Reuters

По данным источника, форвард хочет получить от клуба € 26 млн, которые составляют остаток от ранее невыплаченного бонуса за продление контракта, которое состоялось в 2016 году. Всего форвард должен был получить € 40 млн, из которых ему выплатили € 14 млн. Остаток ему должен был быть выплачен летом 2017 года, и отец Неймара специально затягивал переговоры с «ПСЖ», чтобы получить эту сумму. Еще € 2,6 млн бразилец требует в качестве компенсации.

Что касается «Барселоны», то клуб подал встречный иск, пытаясь взыскать с форварда € 75 млн. В эту сумму входит подписной бонус, а также € 9 млн в качестве штрафа. В клубе считают, что оставшуюся часть бонуса Неймар должен был получить 1 сентября 2017 года, когда закроется трансферное окно. Но так как форвард перешёл в «ПСЖ» 3 августа, то эта договорённость аннулируется.