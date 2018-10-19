Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Шахтер Д
Десна
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Анжи0
ЦСКА1
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Алавес
Все события
Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
26Россия победила Турцию
18:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Неймар хочет получить от «Барселоны» € 28,6 млн, клуб требует от него € 75 млн

Нападающий «ПСЖ» Неймар ведёт судебную тяжбу с «Барселоной», требуя от клуба € 28,6 млн, сообщает AS.

Наверх
Источник: Reuters

По данным источника, форвард хочет получить от клуба € 26 млн, которые составляют остаток от ранее невыплаченного бонуса за продление контракта, которое состоялось в 2016 году. Всего форвард должен был получить € 40 млн, из которых ему выплатили € 14 млн. Остаток ему должен был быть выплачен летом 2017 года, и отец Неймара специально затягивал переговоры с «ПСЖ», чтобы получить эту сумму. Еще € 2,6 млн бразилец требует в качестве компенсации.

Что касается «Барселоны», то клуб подал встречный иск, пытаясь взыскать с форварда € 75 млн. В эту сумму входит подписной бонус, а также € 9 млн в качестве штрафа. В клубе считают, что оставшуюся часть бонуса Неймар должен был получить 1 сентября 2017 года, когда закроется трансферное окно. Но так как форвард перешёл в «ПСЖ» 3 августа, то эта договорённость аннулируется.

Напомним, летом 2017 года «ПСЖ» заплатил за Неймара € 222 млн, сделав его самым дорогим футболистом в истории.

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Испанская подруга Дениса Черышева помогла ему стать звездой!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
10 миллионов за свободу: Кокориных и Мамаева не отпустили домой
Прохоркин: Олимпиада-2018 была ненастоящая. Что себе врать?
Мексиканец признан лучшим боксером современности
Касаткина вышла в финал «ВТБ Кубка Кремля» по теннису
На здании в Москве появился рисунок боя Хабиба и Конора
«Анжи» и ЦСКА играют в матче РПЛ (онлайн-трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь