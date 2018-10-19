«Не позволим распространять клевету». «Бавария» набросилась на прессу
Боссы немецкого клуба созвали
Боссы немецкого клуба созвали
После того, как «Бавария» проиграла два матча подряд и опустилась на шестое место в чемпионате, в Германии только и говорили, что о скорой отставке главного тренера Нико Ковача. Пошли слухи о преемниках: одни издания писали, что «Бавария» не прочь вернуть Юппа Хайнкеса, другие — что клуб обратился к Арсену Венгеру, который пока сидит без работы.
В итоге в пятницу «Бавария» собрала
Первым слово взял Румменигге, который вообще говорил больше всех на этой
— Это важный день для «Баварии», так как мы хотим сказать вам, что не собираемся терпеть, — сказал он. — Мы не позволим деградирующей прессе распространять клевету в репортажах. Мы будем защищать наших игроков, тренера и сам клуб. Но в то же время мы не перекладываем всю вину на прессу. Если команда играет плохо, то не заслуживает похвалы. Но мы хотим справедливых репортажей. И будем предпринимать действия, если подобное неуважение и незаслуженная критика в адрес игроков повторится.
Также Румменигге высказался в поддержку нескольких топовых игроков команды, которым чаще всего доставалось от СМИ.
— У меня просто нет слов, чтобы описать то, что я читаю о Мануэле Нойере, — отметил председатель правления «Баварии». — Он четыре раза признавался лучшим вратарем в мире. И не забывайте: он был травмирован, чуть ли не год не мог играть! И что, теперь нужно стереть его в порошок после одной ошибки? У нас насчет квалификации Нойера нет никаких сомнений.
— Еще мне часто приходится читать о Хуммельсе и Боатенге. Критика в их адрес просто не знает границ, — продолжил Румменигге. — И это относится как к СМИ, так и к футбольным экспертам, которые
Следом слово взял спортивный директор «Баварии».
— Меня упрекали в том, что открыто не поддерживаю главного тренера, — сказал Салихамиджич. — Должен
Президент клуба высказался о трансферной кампании, за которую «Баварию» тоже критикуют.
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