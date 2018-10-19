«Не позволим распространять клевету». «Бавария» набросилась на прессу

Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось

После того, как «Бавария» проиграла два матча подряд и опустилась на шестое место в чемпионате, в Германии только и говорили, что о скорой отставке главного тренера Нико Ковача. Пошли слухи о преемниках: одни издания писали, что «Бавария» не прочь вернуть Юппа Хайнкеса, другие — что клуб обратился к Арсену Венгеру, который пока сидит без работы.

В итоге в пятницу «Бавария» собрала пресс-конференцию, на которую пришли все боссы: президент клуба Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич. Но говорили они вовсе не о смене тренера. Наоборот, руководство поддержало Ковача и игроков «Баварии». И обрушилось с критикой на прессу.

Первым слово взял Румменигге, который вообще говорил больше всех на этой пресс-конференции.

— Это важный день для «Баварии», так как мы хотим сказать вам, что не собираемся терпеть, — сказал он. — Мы не позволим деградирующей прессе распространять клевету в репортажах. Мы будем защищать наших игроков, тренера и сам клуб. Но в то же время мы не перекладываем всю вину на прессу. Если команда играет плохо, то не заслуживает похвалы. Но мы хотим справедливых репортажей. И будем предпринимать действия, если подобное неуважение и незаслуженная критика в адрес игроков повторится.

Также Румменигге высказался в поддержку нескольких топовых игроков команды, которым чаще всего доставалось от СМИ.

— У меня просто нет слов, чтобы описать то, что я читаю о Мануэле Нойере, — отметил председатель правления «Баварии». — Он четыре раза признавался лучшим вратарем в мире. И не забывайте: он был травмирован, чуть ли не год не мог играть! И что, теперь нужно стереть его в порошок после одной ошибки? У нас насчет квалификации Нойера нет никаких сомнений.

— Еще мне часто приходится читать о Хуммельсе и Боатенге. Критика в их адрес просто не знает границ, — продолжил Румменигге. — И это относится как к СМИ, так и к футбольным экспертам, которые когда-то выступали за «Баварию», — добавил Румменигге.

Салихамиджич: «Был в ужасе от критики в прессе»

Следом слово взял спортивный директор «Баварии».

— Меня упрекали в том, что открыто не поддерживаю главного тренера, — сказал Салихамиджич. — Должен кое-что пояснить. Зачем вообще мне это делать? Мы ценим работу Ковача. И не должны после каждого матча публично выражать ему поддержку. То, что происходит, возмутительно. Вы проявляете неуважение к клубу. Я был в ужасе, когда увидел, как команду критикуют. Буду защищать игроков.

Хенесс: «В команде 16−17 игроков мирового класса!»

Президент клуба высказался о трансферной кампании, за которую «Баварию» тоже критикуют.