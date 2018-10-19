Моуринью рассказал, почему не будет праздновать голы и победы на «Стэмфорд Бридж»

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«Для меня это ещё одна игра. Не думаю, что буду вести себя как сумасшедший, если моя команда забьёт гол или победит на «Стэмфорд Бридж».

Буду стараться всегда контролировать себя и проявлять уважение к болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Чтобы что-то подобное случилось, мне нужно потерять эмоциональный контроль, а это непросто.

Мне кажется, я всегда буду думать о том, где нахожусь, на каком стадионе, и какая публика присутствует на трибунах. Но кроме этого, игра с «Челси» будет для меня просто очередным матчем, в котором я хочу хорошо поработать ради своих игроков, команды и болельщиков, — приводит слова Моуринью Sky Sports.