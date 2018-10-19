Моуринью рассказал, почему не будет праздновать голы и победы на «Стэмфорд Бридж»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью на
«Для меня это ещё одна игра. Не думаю, что буду вести себя как сумасшедший, если моя команда забьёт гол или победит на «Стэмфорд Бридж».
Буду стараться всегда контролировать себя и проявлять уважение к болельщикам, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Чтобы
Мне кажется, я всегда буду думать о том, где нахожусь, на каком стадионе, и какая публика присутствует на трибунах. Но кроме этого, игра с «Челси» будет для меня просто очередным матчем, в котором я хочу хорошо поработать ради своих игроков, команды и болельщиков, — приводит слова Моуринью Sky Sports.
Напомним, португальский специалист дважды в своей карьере возглавлял «Челси (2004 — 2007, 2013 — 2015). Под его руководством лондонский клуб три раза становился чемпионом