СМИ: Марсьяль отклонил несколько предложений «МЮ» о продлении контракта

Источник: РИА "Новости"

Соглашение 22-летнего француза с манкунианцами истекает в 2020 году.

Клуб продолжает переговоры с форвардом, однако тот не спешит продлевать контракт. Причина — малое количество игрового времени, получаемое при Жозе Моуринью.