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18:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Марсьяль отклонил несколько предложений «МЮ» о продлении контракта

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отклонил несколько предложений о продлении контракта с «красными дьяволами», утверждает RMC Sport.

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение 22-летнего француза с манкунианцами истекает в 2020 году.

Клуб продолжает переговоры с форвардом, однако тот не спешит продлевать контракт. Причина — малое количество игрового времени, получаемое при Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Марсьяль провел 8 матчей за «МЮ» и забил 2 гола.

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