СМИ: Марсьяль отклонил несколько предложений «МЮ» о продлении контракта
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отклонил несколько предложений о продлении контракта с «красными дьяволами», утверждает RMC Sport.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль отклонил несколько предложений о продлении контракта с «красными дьяволами», утверждает RMC Sport.
Соглашение 22-летнего француза с манкунианцами истекает в 2020 году.
Клуб продолжает переговоры с форвардом, однако тот не спешит продлевать контракт. Причина — малое количество игрового времени, получаемое при Жозе Моуринью.
В текущем сезоне Марсьяль провел 8 матчей за «МЮ» и забил 2 гола.