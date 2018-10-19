Неймар сыграл уже на трёх позициях. Тухель хочет сделать его ещё лучше
Что происходит в «ПСЖ».
Что происходит в «ПСЖ».
4−2−3−1, 4−3−3, 3−4−3, 4−3−1−2. Все эти схемы Томас Тухель применил в первых пяти официальных матчах «ПСЖ» в сезоне. И на этом не остановился: после 12 игр к середине октября
У «ПСЖ» фантастический состав. Вот только фантастический состав и подходящий состав — не всегда одно и то же. Особенно, если речь идёт о тренере со сложной собственной системой, в которую он встраивает футболистов. Тухель — как раз такой тренер. Поклонник Гвардиолы (по его собственным словам), который хочет строить позиционные атаки через центр. Ключевую роль в таком стиле играет
Один из вариантов: смена расстановки на 4−2−3−1, парой Рабьо — Верратти в центре и Неймаром под форвардами. Ещё есть опция с сохранением схемы 4−3−3, но с Ди Марией в полузащите, чтобы лучше связывать оборону с атакой. От матча к матчу Тухель перебирает сочетания.
Другая проблема — травма Кюрзава. Не факт, что Лейвен станет идеальным помощником для Неймара, но уже ясно, что Бернат, с точки зрения Тухеля, недостаточно хорош. На позиции левого защитника он с начала сезона, кроме испанца, успел выпустить Нсоки и Дагба. Это не считая латералей, которые закрывали всю бровку — Ди Марии и Диаби (для них эта позиция тоже не профильная). Смысл в том, чтобы крайний защитник не просто поддерживал атаку (это делает и Бернат), но и высоко, до самой лицевой, открывался под пасы. Крайний защитник должен создавать пространство для Неймара, а при недостаточно высоких открываниях получается наоборот. Отсюда и попытка поставить чуть ли не в защиту Диаби — номинального форварда.
Когда уровень соперника позволяет, Тухель рискует собственной защитой ради того, чтобы Неймар получил больше свободы на любимом левом полуфланге. Например, опускает Ди Марию в тройку полузащитников или ставит форварда Диаби латералем.
Журналисты испанской AS подсчитали, что 25% всех своих пасов Неймар отдаёт на Мбаппе. А Мбаппе — 33% пасов даёт на Неймара. Это идеальная связка. Они отдали друг другу четыре голевых паса в восьми турах чемпионата Франции, но даже это только один из примеров взаимодействия, а не главный показатель его качества.
Показатель качества -смена позиций в матче с «Лионом», когда Неймар прорвался в штрафную на правом фланге, а Мбаппе поддерживал атаку в «зоне 14» — перед штрафной, на позиции Неймара. Мяч отскочил к нему, Килиан забил. В статистике матча такая смена позиций никак не отражается, но именно такие эпизоды показывают, как хорошо понимают друг друга игроки. Таким примеров много. Это и рывки Килиана в штрафную, и своевременные передачи Неймара ему на ход (так был забит ещё один гол «Лиону»), забеганияКилиана на фланг, чтобы освободить пространство Неймару в ключевой зоне перед штрафной. А ключевая она потому, что забить
Странно прозвучат слова, что лучший бомбардир в истории «ПСЖ» стал лишним. Кавани, конечно, нужен. Но он не необходим и не незаменим: уругваец — просто ещё одна опция в атаке, тактическая фигура под одну из моделей игры, которые использует тренер. Такая вариативность идёт команде на пользу. Кстати, она вообще возможна благодаря уникальной роли одного футболиста.
Итак, в отсутствие подходящего опорника и атакующего левого защитника, Тухель ищет тактические компромиссы, чтобы извлечь максимум пользы из Неймара. А игрок, который делает возможными все тренерские эксперименты — Ди Мария.
У аргентинца были разные времена в Париже, иногда он блистал, иногда оказывался на скамейке, но никогда не был определяющим игроком. Но сейчас, в этом необычном переходном периоде, Ди Мария незаменим. Неслучайно он — единственный из обоймы, кто выходил на поле во всех официальных матчах сезона во всех турнирах. При этом, Ди Мария — не самый заметный, не самый полезный и не лучший игрок Парижа. Как это возможно?
Ди Мария помогает Неймару, и делает это разными способами, в зависимости от расстановки. В 4−2−3−1 Анхель играет строго на позиции левого вингера, создаёт ширину атаки и растягивает оборону. Именно он создаёт пространство для Неймара. В 4−3−3 его тепловая карта практически дублирует тепловую карту бразильца: они действуют в одной зоне, Ди Мария играет с Неймаром и страхует его зону в обороне. В 3−4−3 он выполняет роль идеального атакующего защитника: высоко открывается, принимая первую волну прессинга. Правда, оборонительных навыков аргентинцу не хватает, поэтому такой рискованный вариант Тухель опробовал всего раз: в матче с «Анже». Фактически, тренер от матча к матчу меняет задачи, но не цель Анхеля: тот создаёт комфортную ситуацию для главной звезды «ПСЖ».
Предпочитая не разбивать эту связку, Тухель постоянно меняет позицию и Неймара. Консервативный вариант с местом на левом краю атаки в 4−3−3 возможен с поддержкой Анхеля из глубины. В других случаях бразилец оказывался в зоне десятки, под центрфорвардом, и играет между линиями. Наконец, в матче с «Каном» он сам вышел в центре нападения. Конечно, Неймар не был привязан к штрафной, он был скорее ложной девяткой и часто менялся местами с — да, вы угадали — Ди Марией, который играл левого вингера.
Эта связка даёт огромную отдачу. Неймар максимально вовлечён в игру: делает почти 60 пасов за игру, получает пространство для ударов перед штрафной (каждый третий удар —
Со всеми этими прекрасными новостями контрастирует результат самого сложного на данный момент матча сезона. «ПСЖ» с «Ливерпулем» сыграл совсем не так смело, как с другими соперниками, по консервативной схеме 4−3−3 и с Неймаром на привычном левом краю атаки. Возможно, Тухель в поисках баланса проявил излишнюю осторожность. Возможно, некоторые несоответствие состава его требованиям, о котором мы сказали выше, определяет потолок команды на данный момент. В любом случае, в прошлые сезоны «ПСЖ» приучил всех, что эта команда может разносить слабых соперников, а в