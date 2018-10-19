Врач Марадоны: Диего нужно срочно протезировать колени

Я проводил операцию на его левом колене в 2004 году, а затем в июне перед чемпионатом мира в России, чтобы Марадона смог насладиться турниром. Я хорошо знаю о его проблемах.

У Диего прогрессирующий артрит в обоих коленях. Хрящи совсем стерлись и кости трутся друг об друга. Это причиняет Марадоне сильную боль. Ему нужно лечь на операцию и поставить протезы. Он все ещё является молодым пациентом, но другого решения нет. Если не сделать операцию сейчас, то дальше станет только хуже, — цитирует Очоа Ole.