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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Врач Марадоны: Диего нужно срочно протезировать колени

Колумбийский хирург Херман Очоа заявил, что колени легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны находятся в плохом состоянии.

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Источник: Reuters

«Диего нужно срочно протезировать колени. В ближайшее время необходимо принять решение о замене коленного состава.

Я проводил операцию на его левом колене в 2004 году, а затем в июне перед чемпионатом мира в России, чтобы Марадона смог насладиться турниром. Я хорошо знаю о его проблемах.

У Диего прогрессирующий артрит в обоих коленях. Хрящи совсем стерлись и кости трутся друг об друга. Это причиняет Марадоне сильную боль. Ему нужно лечь на операцию и поставить протезы. Он все ещё является молодым пациентом, но другого решения нет. Если не сделать операцию сейчас, то дальше станет только хуже, — цитирует Очоа Ole.

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