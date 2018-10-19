Порноактёр Сиффреди: Не думаю, что Роналду монстр, чтобы кого-то насиловать
Итальянский порноактёр Рокко Сиффреди выразил поддержку нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Итальянский порноактёр Рокко Сиффреди выразил поддержку нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
«Я не верю историям, когда девушки говорят, что их изнасиловал
Актер добавил также, что
«Криштиану любит жизнь, и ему нравится получать от неё удовольствие. Он не такой, каким его пытаются выставить, выдвигая обвинения в изнасиловании», — сказал итальянец.
Ранее сообщалось, что Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в