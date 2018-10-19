Порноактёр Сиффреди: Не думаю, что Роналду монстр, чтобы кого-то насиловать

Источник: AFP 2018

«Я не верю историям, когда девушки говорят, что их изнасиловал кто-то очень знаменитый. Не думаю, что Роналду — монстр. Он не такой ублюдок, чтобы кого-то насиловать», — приводит слова Сиффреди Mundo Deportivo.

Актер добавил также, что как-то встретил Роналду в клубе свингеров в Риме.

«Криштиану любит жизнь, и ему нравится получать от неё удовольствие. Он не такой, каким его пытаются выставить, выдвигая обвинения в изнасиловании», — сказал итальянец.