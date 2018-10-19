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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Порноактёр Сиффреди: Не думаю, что Роналду монстр, чтобы кого-то насиловать

Итальянский порноактёр Рокко Сиффреди выразил поддержку нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

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Источник: AFP 2018

«Я не верю историям, когда девушки говорят, что их изнасиловал кто-то очень знаменитый. Не думаю, что Роналду — монстр. Он не такой ублюдок, чтобы кого-то насиловать», — приводит слова Сиффреди Mundo Deportivo.

Актер добавил также, что как-то встретил Роналду в клубе свингеров в Риме.

«Криштиану любит жизнь, и ему нравится получать от неё удовольствие. Он не такой, каким его пытаются выставить, выдвигая обвинения в изнасиловании», — сказал итальянец.

Ранее сообщалось, что Майорга обвиняет Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в 2009 году в Лас-Вегасе.

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