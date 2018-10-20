Футболисты «Лиона» на своем поле обыграли «Ним» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле обыграли «Ним» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле обыграли «Ним» в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Мусса Дембеле (24-я минута) и Мемфис Депай (90).
Следующий матч «Лион» проведет 27 октября на выезде против «Анже», а «Ним» днем ранее примет «Сент-Этьен».
|Брюно Женезьо
|Бернар Блакар
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|23
|5
|Удары в створ
|6
|7
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Оливье Тюаль (Франция)