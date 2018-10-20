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00:47 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Лиона» на своем поле обыграли «Ним» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Футболисты «Лиона» на своем поле обыграли «Ним» в матче 10-го тура чемпионата Франции.

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Встреча, прошедшая в пятницу в Лионе, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Мусса Дембеле (24-я минута) и Мемфис Депай (90).

Следующий матч «Лион» проведет 27 октября на выезде против «Анже», а «Ним» днем ранее примет «Сент-Этьен».

Лион 2:0
Первый тайм: 1:0
Ним
19.10.2018, 21:45 основной раунд: 10-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
Брюно Женезьо Бернар Блакар
Голы
24′ Мусса Дембеле  
90′ Мемфис Депай 11
Составы
Антони Лопеш 1
Джейсон Денайер 5
Антониу Марселу 6
Фернанду де Оливейра Марсал 20
Ферлан Менди 22
Уссем Ауар 8
Танги Ндомбеле 28
Мартен Террье 7
90′ Мемфис Депай 11
Ленни Пинтор 17
34′ 65′ Папе Шейх Диоп 24
Жордан Ферри 12
78′ Мусса Дембеле 9
Бертран Траоре 10
30 Поль Бернардони
21 Фетхи Харек 17′
23 Антони Бриансон 32′
29 Софьян Алакуш
11 Тежи Саванье
12 Фету Мауасса
18 Тео Валлс
22 Сада Тиуб
10 Денис Буанга 64′
7 Рашид Алиуи
14 Антонин Бобишон 83′
20 Рено Рипар
9 Клеман Депре 64′
19 Умут Бозок
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 23
5 Удары в створ 6
7 Угловые 7
10 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Оливье Тюаль (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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