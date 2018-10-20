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00:29 (мск)

«Челси» — фаворит в битве против «Манчестер Юнайтед»

Один из лидеров нынешнего сезона АПЛ «Челси» в эти выходные примет на своём поле «Манчестер Юнайтед». Шансы команды Маурицио Сарри в этой дуэли выглядят предпочтительнее.

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Источник: Reuters

После смены главного тренера этим летом «Челси» преобразился. Спустя восемь туров «аристократы» вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» делят первое место в турнирной таблице. У трёх команд по 20 очков (шесть побед и две ничьи). «Манчестер Юнайтед» же стартовал просто ужасно, а главный тренер команды Жозе Моуриньо еще недавно находился на грани отставки. Волевая победа над «Ньюкаслом» («МЮ» уступал 0:2, но выиграл 3:2) несколько поправила положение «красных дьяволов». Они поднялись в верхнюю половину таблицы и располагаются неподалёку от зоны еврокубков.

Но, в любом случае, положение «Челси» сейчас выглядит куда более выгодным, а тот факт, что лондонцы играют дома, делают их явными фаворитами матча против «Манчестер Юнайтед». БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,70 на победу «Челси», тогда как ничья и выигрыш «МЮ» оцениваются в 3,90 и 4,80 соответственно.

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 9, 20.10.2018, 14:30
Челси
-Манчестер Юнайтед-

При Антонио Конте «Челси» был довольно закрытой командой, но приверженец атакующего стиля Маурицио Сарри довольно быстро изменил это положение вещей в Лондоне. Сейчас «аристократы» входят в тройку самых забивных команд Английской Премьер-лиги. На их счету 18 голов в восьми матчах. Больше только у «Манчестер Сити» (21 гол) и «Арсенала» (19 голов). А вот «Манчестер Юнайтед» при Жозе Моуриньо никогда особой результативностью не отличался. Такой стиль в принципе не конёк португальского специалиста.

В последних девяти матчах между этими командами семь раз отличался либо только один из соперников, либо голов не было вообще. На то, что и в этот раз обе команды не смогут забить, БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,00. За последние 10 встреч между этими соперниками лишь раз пробивался тотал больше 2,5 голов. Случилось это в позапрошлом сезоне, когда «Челси» на своём поле разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0. Но приход Маурицио Сарри в Лондон сильно изменил ожидания от предстоящей игры с «МЮ». На то, что в матче будет забито больше 2,5 голов, коэффициент ниже, чем на «тотал меньше 2,5»: 1,80 против 2,10. Соответственно, букмекеры ждут довольно результативную встречу.

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