«Челси» — фаворит в битве против «Манчестер Юнайтед»

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После смены главного тренера этим летом «Челси» преобразился. Спустя восемь туров «аристократы» вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» делят первое место в турнирной таблице. У трёх команд по 20 очков (шесть побед и две ничьи). «Манчестер Юнайтед» же стартовал просто ужасно, а главный тренер команды Жозе Моуриньо еще недавно находился на грани отставки. Волевая победа над «Ньюкаслом» («МЮ» уступал 0:2, но выиграл 3:2) несколько поправила положение «красных дьяволов». Они поднялись в верхнюю половину таблицы и располагаются неподалёку от зоны еврокубков.

Но, в любом случае, положение «Челси» сейчас выглядит куда более выгодным, а тот факт, что лондонцы играют дома, делают их явными фаворитами матча против «Манчестер Юнайтед». БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,70 на победу «Челси», тогда как ничья и выигрыш «МЮ» оцениваются в 3,90 и 4,80 соответственно.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 9, 20.10.2018, 14:30 Челси - Манчестер Юнайтед -

При Антонио Конте «Челси» был довольно закрытой командой, но приверженец атакующего стиля Маурицио Сарри довольно быстро изменил это положение вещей в Лондоне. Сейчас «аристократы» входят в тройку самых забивных команд Английской Премьер-лиги. На их счету 18 голов в восьми матчах. Больше только у «Манчестер Сити» (21 гол) и «Арсенала» (19 голов). А вот «Манчестер Юнайтед» при Жозе Моуриньо никогда особой результативностью не отличался. Такой стиль в принципе не конёк португальского специалиста.