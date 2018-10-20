Что смотреть в субботу: Сарри против Моуринью, премьера Анри в команде Головина
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 20 октября.
«СЭ» анонсирует самые интересные матчи, которые пройдут в Европе в субботу, 20 октября.
20 октября, суббота
«Реал» — «Леванте». 14.00. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Челси» — «Манчестер Юнайтед». 14.30. Стадион «Стэмфорд Бридж».
«Валенсия» — «Леганес». 17.15. Стадион «Месталья».
«Ювентус» — «Дженоа». 19.00. Стадион «Алльянц Стэдиум».
«Эксельсиор» — «Витесс». 19.30. Стадион «Ван Донге и Де Ро».
«Страсбур» — «Монако». 21.00. Стадион «Стад де ля Мейно».
«Барселона» — «Севилья». 21.45. Стадион «Камп Ноу».
После паузы на матчи сборных английская
С такими вводными «Челси» видится фаворитом субботнего матча. Тем более, возвращения на некогда домашний стадион не приносят Моуринью положительных эмоций. И ладно бы дело было только в неприятии португальца частью болельщиков синих, так еще и добиться результата «МЮ» на «Стэмфорд Бридж» не может. Из последних восьми матчей проиграны семь (при одной ничьей), а три последних поражения пришлись на период работы Жозе. Кстати, зарабатывающий в Англии все больше вистов Сарри накануне заявил, что СМИ должны с уважением относиться к наставнику соперника, и признался: лично он не знает, играет ли нынешний «Челси» лучше, чем во времена Моуринью.
В Испании локальная сенсация. Пока «Барселона» теряет очки на протяжении четырех туров, Месси чаще всех в Европе попадает в каркас ворот (6 раз), «Реал» разучился забивать, а «Атлетико» вынужден наверстывать упущенное на старте, таблицу ла лиги возглавила «Севилья». Если вспомнить, что летом у андалусийцев появился новый тренер, происходящее можно назвать сенсацией в квадрате. Пабло Мачин мастерски сочетает яркую атаку, где тон задает великолепный Пабло Сарабия, с соответствующим современным тенденциям прагматизмом. Речь в данном случае о владение мячом, ведь у севильцев в этом компоненте самые низкие показатели среди лидеров чемпионатов «большой пятерки». Ниже 50 процентов.
Получается прямая противоположность «Барселоне», с которой андалусийцы сразятся в субботу на «Камп Ноу». Мачин уверяет, что его футболисты могут выиграть на любом стадионе, сам он никогда заранее не соглашается на ничью, и верит в сохранение лидерства. Интересно, освоилась ли команда за две недели в новом статусе? Для «Севильи» это не самая привычная роль, ведь прошлый раз она находилась на первой строчке по ходу сезона-2006/07. О тех временах из нынешних игроков может вспомнить только ветеран Хесус Навас, одноклубником которого тогда был россиянин Александр Кержаков.
В субботу в Европе сыграют все российские полпреды. Первым на поле «Местальи» должен выйти Денис Черышев. В стартовом составе или на замену — решит наставник «Валенсии» Марселино Тораль, но снова отличившийся за сборную полузащитник поймал кураж и может помочь в игре с находящимся в зоне вылета «Леганесом». В январе Черышев еще в форме «Вильярреала» забил этой команде победный мяч в кубковом матче (2:1). Да и в целом статистика на стороне «летучих мышей», которые после выхода «Леганеса» в высший дивизион выиграли у него все шесть официальных встреч.
Затем стоит перенестись в Роттердам, где «Витесс» Леонида Слуцкого сыграет в гостях у «Эксельсиора». Разгромная победа в прошлом туре показала, что арнемцы могут справляться с серьезными кадровыми проблемами. Был ли тот всплеск разовым, или пришла пора говорить о выстроенной Леонидом Викторовичем системе, а алжирец Дарфалу ничем не хуже сломавшего ногу капитана и главного бомбардира Матавжа? Матч с соперником, который идет на 13-м месте, но умеет преподносить сюрпризы, отчасти ответит на приведенные выше вопросы.
Наконец, ближе к полуночи у нас будет возможность оценить первый матч на посту главного тренера «Монако» Тьерри Анри. Делать выводы по одной игре, конечно, преждевременно. Тем более, у великого в прошлом футболиста была всего неделя на знакомство с обстановкой, и часть этого отрезка пропустили сборники во главе с Александром Головиным. Тем не менее, эмоциональный всплеск не побеждавшей восемь туров команде гарантирован, а первые игры зачастую создают футболистам репутацию в глазах нового наставника. «Страсбур», у которого сейчас вдвое больше очков, видится серьезным экзаменатором для монегасков. Команда в последних пяти турах проиграла лишь раз, дав «Марселю» бой на его поле (2:3). Соответственно, три кряду выигрыша «Монако» в столице Эльзаса не более чем приятные для гостей из княжества цифры, имеющие мало общего с нынешней расстановкой сил.