Что смотреть в субботу: Сарри против Моуринью, премьера Анри в команде Головина

Источник: Спорт-Экспресс

20 октября, суббота

«Реал» — «Леванте». 14.00. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Челси» — «Манчестер Юнайтед». 14.30. Стадион «Стэмфорд Бридж».

«Валенсия» — «Леганес». 17.15. Стадион «Месталья».

«Ювентус» — «Дженоа». 19.00. Стадион «Алльянц Стэдиум».

«Эксельсиор» — «Витесс». 19.30. Стадион «Ван Донге и Де Ро».

«Страсбур» — «Монако». 21.00. Стадион «Стад де ля Мейно».

«Барселона» — «Севилья». 21.45. Стадион «Камп Ноу».

Моуринью снова проиграет на «Стэмфорд Бридж»?

После паузы на матчи сборных английская премьер-лига возобновляет турнир без раскачки — с топ-матча между «Челси» и «МЮ». Все знают, насколько принципиальны для Жозе Моуринью игры на «Стэмфорд Бридж», а сейчас Особенный снова на коне. Вряд ли его сильно тревожат обвинения по поводу использования нецензурных выражений после волевой победы над «Ньюкаслом», ведь она не только сняла напряжение вокруг команды, но и сделала португальца лучшим тренером в истории «красных дьяволов» по проценту выигранных матчей. Это, впрочем, не отменяет главного: «Юнайтед» пока далек от высоких мест, тогда как «Челси» — лидер чемпионата.

Кто-то считал, что Маурицио Сарри со своей зацикленностью на отработке мельчайших деталей может прийтись не по нраву лондонским звездам. По факту же все получается с точностью до наоборот. Например, признанный лучшим игроком чемпионата по итогам сентября Азар хоть и не отказался от мечты перейти в «Реал», заявляет, что рад летнему отказу от переезда в Испанию и готов играть в Лондоне до конца карьеры. Главный тренер создал отличный микроклимат и старается поддержать тех, кто имеет не так много игровой практики. Теперь счастлив и редко играющий, но мечтающий о новом контракте Фабрегас, и справившийся с последствиями травм Баркли. Даже Морату излечили от комплексов, и он забил в двух матчах подряд.

С такими вводными «Челси» видится фаворитом субботнего матча. Тем более, возвращения на некогда домашний стадион не приносят Моуринью положительных эмоций. И ладно бы дело было только в неприятии португальца частью болельщиков синих, так еще и добиться результата «МЮ» на «Стэмфорд Бридж» не может. Из последних восьми матчей проиграны семь (при одной ничьей), а три последних поражения пришлись на период работы Жозе. Кстати, зарабатывающий в Англии все больше вистов Сарри накануне заявил, что СМИ должны с уважением относиться к наставнику соперника, и признался: лично он не знает, играет ли нынешний «Челси» лучше, чем во времена Моуринью.

Вернет ли «Барса» лидерство?

В Испании локальная сенсация. Пока «Барселона» теряет очки на протяжении четырех туров, Месси чаще всех в Европе попадает в каркас ворот (6 раз), «Реал» разучился забивать, а «Атлетико» вынужден наверстывать упущенное на старте, таблицу ла лиги возглавила «Севилья». Если вспомнить, что летом у андалусийцев появился новый тренер, происходящее можно назвать сенсацией в квадрате. Пабло Мачин мастерски сочетает яркую атаку, где тон задает великолепный Пабло Сарабия, с соответствующим современным тенденциям прагматизмом. Речь в данном случае о владение мячом, ведь у севильцев в этом компоненте самые низкие показатели среди лидеров чемпионатов «большой пятерки». Ниже 50 процентов.

Получается прямая противоположность «Барселоне», с которой андалусийцы сразятся в субботу на «Камп Ноу». Мачин уверяет, что его футболисты могут выиграть на любом стадионе, сам он никогда заранее не соглашается на ничью, и верит в сохранение лидерства. Интересно, освоилась ли команда за две недели в новом статусе? Для «Севильи» это не самая привычная роль, ведь прошлый раз она находилась на первой строчке по ходу сезона-2006/07. О тех временах из нынешних игроков может вспомнить только ветеран Хесус Навас, одноклубником которого тогда был россиянин Александр Кержаков.

Русская суббота в Европе

В субботу в Европе сыграют все российские полпреды. Первым на поле «Местальи» должен выйти Денис Черышев. В стартовом составе или на замену — решит наставник «Валенсии» Марселино Тораль, но снова отличившийся за сборную полузащитник поймал кураж и может помочь в игре с находящимся в зоне вылета «Леганесом». В январе Черышев еще в форме «Вильярреала» забил этой команде победный мяч в кубковом матче (2:1). Да и в целом статистика на стороне «летучих мышей», которые после выхода «Леганеса» в высший дивизион выиграли у него все шесть официальных встреч.

Затем стоит перенестись в Роттердам, где «Витесс» Леонида Слуцкого сыграет в гостях у «Эксельсиора». Разгромная победа в прошлом туре показала, что арнемцы могут справляться с серьезными кадровыми проблемами. Был ли тот всплеск разовым, или пришла пора говорить о выстроенной Леонидом Викторовичем системе, а алжирец Дарфалу ничем не хуже сломавшего ногу капитана и главного бомбардира Матавжа? Матч с соперником, который идет на 13-м месте, но умеет преподносить сюрпризы, отчасти ответит на приведенные выше вопросы.