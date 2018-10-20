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14:04 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Как живут клубы первой и второй лиг белорусского футбола

В субботу в Бобруйске будет сыгран «матч года» в первой лиге чемпионата страны по футболу.

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Источник: СБ - Беларусь сегодня

Встречаются местная Белшина и мозырская Славия. Чтобы понять всю подноготную этой встречи и ее принципиальность, просто взгляните на турнирную таблицу. Не исключено, что именно победитель обеспечит себе путевку в элиту, борьба за которую значительно обострилась после того, как минскому Энергетику засчитали техническое поражение в поединке против Лиды за использование в матче дисквалифицированного ранее игрока.

Между прочим, Славия пока единственная команда страны (во всех лигах), которая ни разу за чемпионат не проиграла! Это впечатляет и наверняка добавляет головной боли тренерскому штабу бобруйчан, самому, пожалуй, авторитетному в первой лиге: Георгий Кондратьев и Андрей Скоробогатько в активном поиске — ищут возможность победить непобедимых. Что касается второй лиги, то там триумфаторы определились давно: Рух и Крумкачы могут пить шампанское. Но если с брестчанами все предельно ясно, и им, находясь под теплым крылышком Динамо в статусе фарм-клуба главной команды, беспокоиться совершенно не о чем (деньги на первую лигу, конечно, найдутся), то Крумкачам вновь придется громко каркать, зазывая спонсоров. Если вновь задуматься о том, чтобы взлететь чуть выше, то и условия нужны соответствующие. Найдут ли деньги вороны? Этот вопрос, думается, будет открыт практически до самой весны.

Вообще, турниры в минорных лигах — это отдельная жизнь, и каждый год здесь своя история, не похожая на прежние. Все может измениться в один момент: сегодня команда есть, а завтра ее нет, нынче ты фаворит, а завтра — записной аутсайдер.

Самый яркий пример по этой части — клуб ЮАС из Житковичей. Городок с населением чуть за 16000 жителей обзавелся своей командой в 2014-м, заявившись во вторую лигу. Два года уверенно обживались на дне, занимая в самом слабом из дивизионов последние места. А в 2016-м и вовсе поставили рекорд: за весь чемпионат не выиграли ни одной встречи, набрали всего одно очко, а разница забитых и пропущенных мячей просто ужасала: 8:124! О чем говорить, если совершенно слабому Молодечно Житковичи умудрились проиграть со счетом 0:14! В общем, зрители на трибунах ругались, удовольствия от футбола было мало, и клуб даже хотел досрочно сойти с дистанции, чтобы не позориться, но в АБФФ решили периферию поддержать, и протянули руку помощи. ЮАС в итоге сезон доиграл. И что вы думаете? Уже в первенстве-2017 эта команда захватила лидерство во второй лиге с первого тура и не уступала его до последнего, уверенно завоевав путевку на повышение! Нашлись деньги и на первую лигу. Народ вновь потянулся на трибуны, и теперь каждый матч в Житковичах почти праздник. Обедни на новом для себя уровне ЮАС совсем не портит, давая бой всем без исключения. В том числе и матерым фаворитам.

Житковичи, к слову, четвертый по количеству жителей город среди всех команд белорусского минора. А меньше всего людей проживает в поселке Чисть, что под Молодечно, — около 6000. На пару с командой ЮАС Чисть в прошлом году отобралась классом выше и решила рискнуть: авось получится? Не получилось. В старании этой очень симпатичной и самобытной команде отказать нельзя, но вот класса явно не хватает. Напомним, что ФК Чисть интересен еще и тем, что в его составе до сих пор числится Николай Метлицкий. Летом прошлого года он вошел в историю: не только принял участие в очередном матче своего клуба во второй лиге, но и оказался самым непосредственным участником победы Чисти над пинской СДЮШОР-3. Полешуки были биты нещадно (12:0), а Метлицкий-старший умудрился приложить ногу к победе, забив один из мячей. На тот момент голеодору было 56 лет 8 месяцев и 6 дней! Чисть в первой лиге явно не задержится, так что у Николая Григорьевича в следующем сезоне есть прекрасный шанс свой рекорд переписать. К слову, маленькая Чисть переплюнула своего большого брата — Молодечно. Некогда богатый футбольными традициями город продолжает прозябать. Весной здесь случился громкий скандал, когда никак не могли определиться, кто же будет тренером. Начинал занятия Михаил Маковский, продолжал Сергей Дорохович, а в итоге команду в сезон ввел Алексей Вергеенко. Впрочем, от перемены тренеров местами результат не изменился.

Продолжая тему самых малых футбольных городов страны, обратим внимание на Узду, население которой всего 10 тысяч человек. Футбол здесь тоже любят, на стадион ходят с удовольствием. Команда, правда, пока не радует: перед чемпионатом ставили громкую цель выхода в первую лигу, но получился провал. После очередного поражения (серия неудач явно затянулась) на официальной страничке клуба в соцсетях появилась такая запись: 1:2 — поражение от ФК Горки заставляет задуматься: во что вообще играет команда?! К слову, в 2015 году Узда уже завоевывала право выступать в дивизионе рангом выше, но им не воспользовалась: не нашли должного финансирования, и отказались.


Региональное представительство клубов первой и второй лиг чемпионата Беларуси по футболу


Минская область — 7 команд:

Чисть, Виктория (Марьина Горка), Узда, СМИавтотранс (Смолевичский р-н), Клецк, Молодечно, Неман-Агро (Столбцы).

Гомельская область — 6 команд:

Славия (Мозырь), Локомотив (Гомель), Химик (Светлогорск), ЮАС (Житковичи), Спутник (Речица), Бумпром (Гомель).

Брестская область — 5 команд:

Гранит (Микашевичи), Волна (Пинск), Барановичи, Рух (Брест), Ивацевичи.

Гродненская область — 4 команды:

Лида, Слоним-2017, Сморгонь, Ошмяны-БГУФК.

Минск — 3 команды:

Энергетик-БГУ, Крумкачы, Энергетик-БГАТУ.

Могилевская область — 3 команды:

Белшина (Бобруйск), Осиповичи, Горки.

Витебская область — 2 команды:

Нафтан (Новополоцк), Орша.

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