Как живут клубы первой и второй лиг белорусского футбола
В субботу в Бобруйске будет сыгран «матч года» в первой лиге чемпионата страны по футболу.
В субботу в Бобруйске будет сыгран «матч года» в первой лиге чемпионата страны по футболу.
Встречаются местная Белшина и мозырская Славия. Чтобы понять всю подноготную этой встречи и ее принципиальность, просто взгляните на турнирную таблицу. Не исключено, что именно победитель обеспечит себе путевку в элиту, борьба за которую значительно обострилась после того, как минскому Энергетику засчитали техническое поражение в поединке против Лиды за использование в матче дисквалифицированного ранее игрока.
Между прочим, Славия пока единственная команда страны (во всех лигах), которая ни разу за чемпионат не проиграла! Это впечатляет и наверняка добавляет головной боли тренерскому штабу бобруйчан, самому, пожалуй, авторитетному в первой лиге: Георгий Кондратьев и Андрей Скоробогатько в активном поиске — ищут возможность победить непобедимых. Что касается второй лиги, то там триумфаторы определились давно: Рух и Крумкачы могут пить шампанское. Но если с брестчанами все предельно ясно, и им, находясь под теплым крылышком Динамо в статусе
Вообще, турниры в минорных лигах — это отдельная жизнь, и каждый год здесь своя история, не похожая на прежние. Все может измениться в один момент: сегодня команда есть, а завтра ее нет, нынче ты фаворит, а завтра — записной аутсайдер.
Самый яркий пример по этой части — клуб ЮАС из Житковичей. Городок с населением чуть за 16000 жителей обзавелся своей командой в 2014-м, заявившись во вторую лигу. Два года уверенно обживались на дне, занимая в самом слабом из дивизионов последние места. А в 2016-м и вовсе поставили рекорд: за весь чемпионат не выиграли ни одной встречи, набрали всего одно очко, а разница забитых и пропущенных мячей просто ужасала: 8:124! О чем говорить, если совершенно слабому Молодечно Житковичи умудрились проиграть со счетом 0:14! В общем, зрители на трибунах ругались, удовольствия от футбола было мало, и клуб даже хотел досрочно сойти с дистанции, чтобы не позориться, но в АБФФ решили периферию поддержать, и протянули руку помощи. ЮАС в итоге сезон доиграл. И что вы думаете? Уже в первенстве-2017 эта команда захватила лидерство во второй лиге с первого тура и не уступала его до последнего, уверенно завоевав путевку на повышение! Нашлись деньги и на первую лигу. Народ вновь потянулся на трибуны, и теперь каждый матч в Житковичах почти праздник. Обедни на новом для себя уровне ЮАС совсем не портит, давая бой всем без исключения. В том числе и матерым фаворитам.
Житковичи, к слову, четвертый по количеству жителей город среди всех команд белорусского минора. А меньше всего людей проживает в поселке Чисть, что под Молодечно, — около 6000. На пару с командой ЮАС Чисть в прошлом году отобралась классом выше и решила рискнуть: авось получится? Не получилось. В старании этой очень симпатичной и самобытной команде отказать нельзя, но вот класса явно не хватает. Напомним, что ФК Чисть интересен еще и тем, что в его составе до сих пор числится Николай Метлицкий. Летом прошлого года он вошел в историю: не только принял участие в очередном матче своего клуба во второй лиге, но и оказался самым непосредственным участником победы Чисти над пинской СДЮШОР-3. Полешуки были биты нещадно (12:0), а
Продолжая тему самых малых футбольных городов страны, обратим внимание на Узду, население которой всего 10 тысяч человек. Футбол здесь тоже любят, на стадион ходят с удовольствием. Команда, правда, пока не радует: перед чемпионатом ставили громкую цель выхода в первую лигу, но получился провал. После очередного поражения (серия неудач явно затянулась) на официальной страничке клуба в соцсетях появилась такая запись: 1:2 — поражение от ФК Горки заставляет задуматься: во что вообще играет команда?! К слову, в 2015 году Узда уже завоевывала право выступать в дивизионе рангом выше, но им не воспользовалась: не нашли должного финансирования, и отказались.
Минская область — 7 команд:
Чисть, Виктория (Марьина Горка), Узда, СМИавтотранс (Смолевичский р-н), Клецк, Молодечно,
Гомельская область — 6 команд:
Славия (Мозырь), Локомотив (Гомель), Химик (Светлогорск), ЮАС (Житковичи), Спутник (Речица), Бумпром (Гомель).
Брестская область — 5 команд:
Гранит (Микашевичи), Волна (Пинск), Барановичи, Рух (Брест), Ивацевичи.
Гродненская область — 4 команды:
Лида, Слоним-2017, Сморгонь,
Минск — 3 команды:
Могилевская область — 3 команды:
Белшина (Бобруйск), Осиповичи, Горки.
Витебская область — 2 команды:
Нафтан (Новополоцк), Орша.