«Тоттенхэм» намерен предложить «Барселоне» € 50 млн за Малкома
Полузащитник «Барселоны» Малком попал в сферу интересов «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sport.es.
Полузащитник «Барселоны» Малком попал в сферу интересов «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Sport.es.
По информации издания, английский клуб готов предложить € 50 млн за 21-летнего бразильского хавбека в зимнее трансферное окно.
Напомним, Малком перешёл в «Барселону» этим летом из «Бордо». Трансфер бразильца запомнился конфликтом между
Ранее стало известно, что «Интер» больше не заинтересован в приобретении Малкома. За игроком также наблюдает лондонский «Арсенал».