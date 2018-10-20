«Тоттенхэм» намерен предложить «Барселоне» € 50 млн за Малкома

Напомним, Малком перешёл в «Барселону» этим летом из «Бордо». Трансфер бразильца запомнился конфликтом между сине-гранатовыми и «Ромой», которая договорилась о переходе хавбека раньше конкурентов, однако проиграла борьбу за него из-за более выгодного предложения каталонцев. В текущем сезоне Малком не имеет постоянной игровой практики в «Барселоне».

Ранее стало известно, что «Интер» больше не заинтересован в приобретении Малкома. За игроком также наблюдает лондонский «Арсенал».