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12:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола: Возможно, я допустил ошибку, отпустив Харта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что его решение отказаться от услуг голкипера «Бёрнли» Джо Харта, ранее защищавшего цвета «горожан», могло быть ошибочным.

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Источник: Reuters

«Я не всегда принимаю правильные решения, но в некоторых ситуациях необходимо действовать. В моей карьере случались удачные и неудачные решения. Всё нужно делать в нужный момент и в нужное время. Ты никогда не знаешь, когда этот момент настанет. Бывает, что я принимаю решение, а после сожалею об этом. И речь идёт не только о футболе, речь идёт о профессионалах, о людях.

За то короткое время, что мы проработали вместе, Харт всегда проявлял себя как настоящий профессионал. Я знаю, как тяжело было болельщикам расставаться с ним, потому что он был невероятным голкипером и отлично защищал ворота на протяжении долгого времени. Это решение далось мне нелегко. Возможно, здесь я допустил ошибку", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

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