Гвардиола: Возможно, я допустил ошибку, отпустив Харта
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что его решение отказаться от услуг голкипера «Бёрнли» Джо Харта, ранее защищавшего цвета «горожан», могло быть ошибочным.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола предположил, что его решение отказаться от услуг голкипера «Бёрнли» Джо Харта, ранее защищавшего цвета «горожан», могло быть ошибочным.
«Я не всегда принимаю правильные решения, но в некоторых ситуациях необходимо действовать. В моей карьере случались удачные и неудачные решения. Всё нужно делать в нужный момент и в нужное время. Ты никогда не знаешь, когда этот момент настанет. Бывает, что я принимаю решение, а после сожалею об этом. И речь идёт не только о футболе, речь идёт о профессионалах, о людях.
За то короткое время, что мы проработали вместе, Харт всегда проявлял себя как настоящий профессионал. Я знаю, как тяжело было болельщикам расставаться с ним, потому что он был невероятным голкипером и отлично защищал ворота на протяжении долгого времени. Это решение далось мне нелегко. Возможно, здесь я допустил ошибку", — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.