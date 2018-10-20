Гвардиола: Возможно, я допустил ошибку, отпустив Харта

«Я не всегда принимаю правильные решения, но в некоторых ситуациях необходимо действовать. В моей карьере случались удачные и неудачные решения. Всё нужно делать в нужный момент и в нужное время. Ты никогда не знаешь, когда этот момент настанет. Бывает, что я принимаю решение, а после сожалею об этом. И речь идёт не только о футболе, речь идёт о профессионалах, о людях.